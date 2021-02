Paritarias: jubilados estatales "exigen estar incluidos en los aumentos"

Los jubilados estatales le solicitan al Gobierno, estar incluidos en las paritarias con un pedido de “aumento del 36.1%”, indicó ala presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE.“Nuestro secretario General Oscar Muntes, está planteado un porcentaje del 36.1% de aumento, para recuperar el déficit del año pasado. Como jubilados, pretendemos participar estas paritarias para que el gobierno sepa la realidad de nuestro sector. Lamentablemente no somos paritarios, así que siempre nos van a representan los que están en actividad”, expresó aJuana Ávalos.“Esperamos que el gobierno de una respuesta favorable y coherente a la situación que están pasando los trabajadores y los jubilados. Queremos que den un aumento o una propuesta interesante para el sector, porque realmente una canasta básica está en más del $50.000”, dijo.Y agregó que “hay jubilados que no llegan a fin de mes por tiene que pagar medicamentos y alquileres. Realmente no sabemos qué va a pasar, porque dan bonos en negros y no tenes beneficios, ni siquiera la obra social anda bien”.“Esperamos que la respuesta del gobierno satisfaga a todos. Tanto al sector de trabajadores, como a los jubilados”, comentó. A la vez que señaló que “mañana vamos a estar apoyando la nueva reunión de paritarias”.Este jueves, se reanudará la reunión por paritarias entre los representantes del gobierno y los gremios ATE y UPCN . El pasado 26 de enero, fue el primer encuentro , pero decidieron pasar a un cuarto intermedio para este 4 de febrero, ya que permitirá contar con el número necesario de miembros paritarios para realizar una propuesta salarial.