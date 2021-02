Senado sesionará este jueves, por primera vez en el año: será en Extraordinarias

La Cámara alta abordará desde las 15:00 el tratamiento de los pliegos para el nombramiento de 15 jueces, camaristas y defensores federales propuestos por el Poder Ejecutivo y que tienen dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, que preside la mendocina Anabel Fernández Sagasti.



Entre ellos el del actual juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para ocupar el Tribunal Federal 1 de La Plata con competencia electoral en el distrito más numeroso del país.



Además, se tratará un proyecto de reforma a la ley de Defensa de la Competencia para mejorar y agilizar la conformación de su autoridad de aplicación.



La actividad en el Senado también se reactivó en comisiones este miércoles, con una reunión virtual de la de Presupuesto y Hacienda, que preside el senador por Córdoba, Carlos Caserio, del Frente de Todos.



Allí se trató el acuerdo fiscal firmado el 4 de diciembre que otorga $70.000 millones a las provincias para reactivar sus economías, establece que no se podrá aumentar la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.



Caserio abrió la reunión explicando que el proyecto a tratar es "uno de los incluidos en el temario de prórroga de sesiones extraordinarias".



Sostuvo que "se trata del compromiso fiscal asumido por el gobierno y las provincias, excepto San Luis y la ciudad de Buenos Aires que no firmaron".



"Hay una serie de normas por las cuales se busca mayor consenso administrativo para ir ajustando la recaudación nacional y provincial", completó el cordobés.



Por su parte, el senador por Formosa del mismo bloque José Mayans destacó que "estos pactos fiscales tienden a resolver los problemas fiscales que tiene el país", y agregó: "Todos saben que el tema central es cómo conseguiremos estabilizar las cuentas públicas, tanto a nivel nacional como provincial".



A su turno, el chaqueño, Víctor Zimmermann, de la UCR, manifestó su "preocupación" de que no haya en el proyecto "ninguna recomendación respecto al comportamiento del gasto, a cómo se gastarán los recursos, sobre todo en un año electoral".



NA