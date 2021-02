El Gobierno convocará a empresarios y gremios para discutir precios y salarios

El Gobierno convocará la semana próxima a las cámaras empresariales y centrales obreras a discutir un acuerdo de precios y salarios, y adelantó que no pondrá límites a las discusiones paritarias para fijar aumentos de sueldos. Así trascendió luego de una reunión de Gabinete Económico realizada hoy.La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, dijo que "se va a convocar tanto a los trabajadores como a los empresarios para compartirles nuestra metodología de trabajo".Explicó que el Gobierno hará un llamado a "hacer un gran esfuerzo para converger las variables de precios, salarios y gastos en torno a lo que hemos puesto en el Presupuesto 2021, porque eso es muy importante".La funcionaria explicó que en la reunión se analizó la evolución de la recaudación y anunció que este jueves se difundirá el listado de las empresas que podrán acceder al programa Repro II para el pago de salarios.Afirmó que el Gobierno "coincide" con los reclamos de la CGT de no poner topes en las negociaciones salariales en el marco de las paritarias."Coincidimos en que no se impongan topes en los convenios colectivos de trabajo y somos muy respetuoso de ese derecho, que por otra parte es una característica del proceso democrático en la Argentina", enfatizó la funcionaria.Todesca Bocco dijo que el Gobierno es partidario de que los salarios "tengan un incremento real de 3 ó 4 puntos" por encima de la inflación, al argumentar que "si los salarios no se recuperan es muy difícil que se recupere la economía".Señaló que el Gobierno "no quiere poner techo a nadie" y que los sueldos "se discutan en el marco de los convenios, cada uno con sus particularidades".En el encuentro de ministros el titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, aprobó avanzar en una convocatoria a empresarios y a la CGT con el propósito de acordar un esquema de precios y salarios.La estrategia oficial contempla la posibilidad de avanzar con acuerdos salariales de corto plazo, trimestrales o semestrales, con aumentos bajo el formato de suma fija no remunerativa.La CGT dejó trascender su respaldo al acuerdo que propone el Gobierno pero advirtió que rechazará cualquier medida que impida la libre discusión de salarios en paritarias.El Gobierno fijó una pauta de inflación del 29% en el presupuesto de este año, pero en el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, se proyecta un alza inflacionaria cercana al 49% anual.