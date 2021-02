Las becas Progresar tendrán montos duplicados: requisitos y cómo anotarse

Requisitos

Inscripción

Requisito académico

Montos según la carrera elegida

A semanas del retorno a clases, se supo que cuándo comenzará la inscripción de las becas Progresar, los nuevos montos y cómo se podrá acceder al beneficio.El programa estímulo para jóvenes estudiantes de nivel primario, secundario y universitario de todo el país,, publicó. Ese tope es actualmente de $ 20.587,50, pero en marzo ascenderá a $ 21.600, lo que brinda un marco más amplio para poder acceder al beneficio.-Ser argentina/o nativa/o, por opción, o residente con una residencia legal en el país no inferior a cinco (5) años previos a la solicitud.-Tener entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años de edad al momento del cierre de la convocatoria a la beca. Para el caso de grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, esta edad se extiende-Personas con discapacidad no se establece límite de edad.-Ser alumno/a regular de una institución educativa.-La suma de los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)La inscripción puede ser a través de la página oficial ( https://progresar.educacion.gob.ar ) o de. De optar por esta modalidad, se deberá sacar turno en la página del organismo (www.anses.gob.ar/tramites/turnos )., se entregará el otro 20% de manera retroactiva.Como requisito académico. Los grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional deberán acreditar la condición de regularidad exigido por el plan de estudios respectivo.Para estudiantes de 1º y 2º año - $ 2250Para estudiantes de 3º y 4º año - $ 2700Para estudiantes de 5º año - $ 3250Para estudiantes de 1º año - $ 2550Para estudiantes de 2º año - $ 3100Para estudiantes de 3º año - $ 4100Para estudiantes de 4º año - $ 5350Para estudiantes de 5º año - $ 6900Para estudiantes de 1º y 2º año - $ 2250Para estudiantes de 3º y 4º año - $ 2700Para estudiantes de 1º año - $ 2550Para estudiantes de 2º año - $ 2800Para estudiantes de 3º año - $ 3650