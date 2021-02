El ministro Juan Cabandié dio positivo de coronavirus

Tras presentar un cuadro febril en el día de ayer, comencé con el protocolo de aislamiento preventivo, me realicé un hisopado de COVID-19 y dio positivo. — Juan Cabandié (@juancabandie) February 2, 2021

Este martes el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Juan Cabandié informó que dio positivo en el test de coronavirus y permanecerá aislado."Tras presentar un cuadro febril en el día de ayer, comencé con el protocolo de aislamiento preventivo, me realicé un hisopado de COVID-19 y dio positivo", expuso en su cuenta de Twitter.El ministro contó que padece "síntomas leves" aunque no "subestimables" por lo que deberá suspender la agenda, guardar reposo, y "cumplir con el aislamiento estricto". "Recordemos que la pandemia no pasó y sigamos cuidándonos", recomendó. Tras el posteo, varios integrantes del gabinete nacional y distintos dirigentes del Frente de Todos expresaron su solidaridad con Cabandié.