Cúpula de la CGT aseguró estar dispuesta a "discutir un plan anti-inflacionario"

La cúpula de la CGT aseguró este martes que está dispuesta a "discutir un plan anti-inflacionario" pero advirtió que esa estrategia para combatir el incremento de los precios minoristas no deberá "anclar el salario", en declaraciones de Héctor Daer, uno de sus secretarios generales.



En el encuentro participaron Carlos Acuña, otro de los secretarios, y referentes de la central sindical como Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Armando Cavalieri, José Luis Lingeri, Antonio Caló y Rodolfo Daer, entre otros.

En contacto con la prensa, Daer remarcó que "cualquier política anti-inflacionaria la CGT la va a discutir, pero dejamos claro que la libertad de discutir salarios es propia de las organizaciones sindicales".

Tras lo cual, insistió: "No queremos ir a ninguna discusión que tenga por delante el anclar el salario como política económica, en esto tenemos que ser claros".



Asimismo, reiteró que "el techo a las paritarias no existe" aunque admitió que en el organismo son "conscientes de que los procesos inflacionarios erosionan el salario".



"Si hay que discutir un plan anti-inflacionario vamos a estar totalmente dispuestos", señaló y pasó a reiterar el principal temor de la CGT: "No se puede anclar salarios sin saber qué va a pasar con los precios".



Sucede que existen versiones de que el Gobierno buscaría fijar en tono al 29% las subas salariales a fin de evitar que se espiralice la inflación, la cual comenzó a ganar velocidad en los últimos meses. Para eso espera un entendimiento con empresarios para contener los precios y con los sindicalistas para hacer lo propio con la pauta salarial, en medio de cierta desconfianza entre mutua entre todos los actores y por la falta de antecedentes exitosos en esta clase de iniciativas.



El estatal Andrés Rodríguez destacó que desde el Gobierno nacional "hablan de la necesidad de que las paritarias cierren dos o tres puntos por encima de la inflación" y aseveró que "si lo logramos será un paso adelante". "No vamos a poner ningún límite a ninguna paritaria", dijo Rodríguez en declaraciones a Télam.



En el propio elenco de ministros advirtieron durante el fin de semana que será responsabilidad primaria del jefe de Economía, Martín Guzmán, convencer a ejecutivos y gremialistas de que podrá domar el triunvirato de variables: la inflación, el tipo de cambio y la tasa de interés, de modo tal de ofrecerle al pacto un escenario de estabilidad relativa para permitir consensos en precios y salarios. Un ministro con protagonismo central en el acuerdo le confirmó a este medio que de parte del Gobierno no habrá muchas más herramientas por ofrecer que esos compromisos.



Como anticipó días atrás Ámbito, la posibilidad de armonizar el alza de la canasta básica con la variación de los sueldos en el sector privado en torno del 29% de inflación plasmado en el Presupuesto 2021 no debería encontrar mayores resistencias en la estructura orgánica de la CGT, en donde conviven distintos sectores que tienen en común su vocación de oficialistas. El portavoz del plan será Daer, amigo personal de Alberto Fernández y quien sin embargo advirtió, puertas adentro, que antes de abrazarse al acuerdo le reclamarán al Gobierno mayor dureza con los formadores de precios. Daer ya negó que el proyecto fuese a operar como techo para las paritarias.



Los dirigentes cegetistas también hablarán de otros temas que vienen negociando con la Casa Rosada, como el plan de viviendas a tasas subsidiadas o las deudas de los fondos de las obras sociales.