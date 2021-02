Desde la UNER, en 2021 "se garantiza el dictado de clases con sistema bimodal"

Presencia del ministro en Entre Ríos



Declaraciones de Trotta a Radio UNER



Andrés Sabella formó parte del encuentro desarrollado en el mediodía de este martes, con el ministro de Educación de la Nación.Este martes al mediodía,Estuvieron presentes sus pares de otras universidades y el presidente del Consejo General de Educación, Martín Muller.Sabella le hizo saber al ministro "lo que pasó el 2020, donde la Universidad Nacional de Entre Ríos tomó decisiones a partir de 3 ejes: cuidar la salud de los trabajadores docentes y no docentes; respetar los derechos de estos trabajadores en un marco de equilibrio con el derecho de los estudiantes y mantener la calidad educativa".", continuó. Asimismo,En este sentido, el rector contó: "Obviamente eso deberá ser monitoreado de manera permanente, atendiendo a la realidad de cada jurisdicción"."Ese pase de lo virtual a lo presencial requiere de la agilidad, flexibilidad y solidaridad de todos los actores, lo que pone en evidencia la necesidad de mantener el diálogo permanente con los trabajadores que son los que están haciendo posible que esto se desarrolle a partir de su esfuerzo y compromiso", afirmó.Al respecto,En esa línea manifesté la necesidad de tener equipos de trabajo especializados revisando esos protocolos, debido a los conocimientos que diariamente van a apareciendo respecto a la situación sanitaria"."El uso de las herramientas propias de la educación virtual vinieron para quedarse en el sistema universitario", sostuvo, por lo que s", resumió.Por otro lado, el rector resaltó que "que le requirió no solo el estado nacional, provincial, y algunos municipios sino también el sector privado"."Es muy importante que el ministro de Educación esté visitando la provincia, en esta necesidad de articular los ciclos lectivos de los distintos niveles educativos de toda la Argentina", opinó Sabella.Y agregó: "En el marco de recuperar la educación, la ciencia y la tecnología como una prioridad en la agenda pública, la Universidad Nacional de Entre Ríos forma parte de las obras públicas que se van a llevar a cabo en el 2021 dentro del programa de infraestructura universitaria. En ese contexto se va a realizar lo de la escuela secundaria en Concordia pero también fuimos incluidos recientemente en la construcción de aulas en el Campus Universitario de Oro Verde y estas son demostraciones concretas de esa política".En el Programa Cara y Ceca de la emisora de la Uner en Paraná, el ministro Trotta habló del regreso seguro a las aulas que estudia la Casa Rosada: "Hay que poner de relieve el enorme impacto de la pandemia en la educación. Se puso en suspenso la socialización y ahora transitamos hacia un regreso seguro, con aulas más heterogéneas".El titular de la cartera educativa señaló que están abiertos al diálogo salarial con los gremios: "Somos el gobierno que ha restituido la paritaria nacional y ha duplicado el incentivo docente". Apuntó además contra el expresidente Mauricio Macri y los legisladores de Juntos por el Cambio:. Pretenden que no haya paros docentes".