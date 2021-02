UPCN pidió “garantizar el reconocimiento del derecho al descanso a cocineros”

“En la primera línea, en los barrios, peleando día a día los elementos de seguridad, con miedo e incertidumbre, ahí presentes para que otros coman, con sueldos magros, reducidos por la inflación como todos, así trabajaron durante la pandemia nuestras cocineras. Nadie las aplaudió, no aparecen en los medios, los que tienen el plato de comida asegurado en la mesa... no las ven, pero ahí están y estuvieron todo el año”, señala UPCN en un comunicado enviado a este medio.“Mediante el Decreto 595/20 se les reconoce un poco de su tarea con un bono, fundamentando que ejecutan tareas imprescindibles, esenciales e impostergables, relacionadas con un derecho humano tan fundamental como la alimentación. Correcto y merecido, que de repente se convierte en simples palabras bonitas”, subrayaron sobre la situación.“Años de lucha le llevó al sector de trabajadores garantizar el reconocimiento del derecho al descanso, como parte del servicio efectivo, no somos máquinas, somos personas. Pero a nuestras cocineras tomarse la licencia anual ordinaria les representa no percibir parte del bono, porque la interpretación de una afirmación tan ambigua como general presente en el frío papel parece así indicarlo”, considera UPCN en el escrito.“¿Acaso somos trabajadoras solo cuando estamos en nuestros lugares de trabajo? ¿Acaso el contrato de trabajo termina cuando descansamos? ¿Acaso el reconocimiento es solo cuando somos útiles, como las máquinas? Son muchas las preguntas que nos surgen cuando con una pobre fundamentación y de forma casi arbitraria se reduce el ingreso a nuestros hogares. Podríamos decir con justicia que es una concesión, pero nada tiene de privilegio y todo de derecho, en un año en el que no tuvimos paritarias y los salarios de todos se redujeron”, remarcó el sindicato.“Estas situaciones parecen indicar que quienes toman las decisiones pueden hacer y deshacer a su antojo y criterio. ¿Tendrá algo que ver que sea un sector de composición fundamentalmente femenina, que debe dar batalla continua por sus condiciones de trabajo? Esperemos que no. ¿Será que algunos en el gobierno ya se han olvidado de lo que es ser trabajador del llano?”, se pregunta en el final del comunicado.