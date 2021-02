Trotta y Müller trataron con gremios docentes la vuelta a las aulas y salario

El ministro de Educación de Nación, Nicolás Trotta, y el titular del Consejo General de Educación, Martín Müller, mantuvieron un encuentro con los representantes de los gremios docentes. La vuelta a las aulas y el reclamo de los sindicatos por mejoras salariales fueron los principales temas que se trataron en el encuentro, pudo saber“Lo salarial y una falta de respuesta respecto a la paritaria por condiciones laborales”, fueron los temas que presentó AGMER, mientras que Trotta se refirió al presupuesto nacional en términos de inversión educativa, explicó el destino de los recursos y luego cada sindicato expresó cuál era su visión de este escenario.La secretaria general de UDA, Mirta Raya, valoró como “reconfortante” al encuentro con el ministro Trotta “para sostener, reforzar, y darnos la tranquilidad de que podemos seguir acompañados por él”. También valoró que “Müller permitió que los gremios estemos presentes trabajando mancomunadamente para tratar gradualmente y en la medida que la pandemia lo permita, volver a la presencialidad”.Por su parte, el secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, valoró a Trotta el recupero de la paritaria nacional ya que según argumentó, “durante el macrismo no tuvimos la posibilidad de fijar un salario para los docentes, lo que generó una fuerte asimetría entre las provincias”.Al destacar que “el gobierno nacional, el año pasado, aumentó el salario mínimo a lo que prácticamente subió la inflación”, manifestó su “preocupación por el deterioro de la paritaria salarial” en el plano provincial. “Ante los 36 puntos de inflación del año pasado, se nos otorgó bonos de $4.500 y $3.00 que no alcanzaron, y además porque rechazamos las cifras en negro”, sentenció.Respecto al regreso a las aulas, Pagani remarcó que “el retorno cuidado a la presencialidad debe darse en el marco de la paritaria con condiciones laborales porque ese es el ámbito ideal para dar esta discusión, y porque además, como sindicato, tenemos mucho para decir por nuestra presencia en toda la provincia”.“Una situación tan delicada necesita los máximos consensos, y el ámbito paritario es donde se puede lograr”, insistió el sindicalista.En tanto, al secretario general de SADOP, Sergio Pezoa, se le consultó si podrían no iniciarse las clases presenciales, a lo cual respondió que se espera a la reunión del jueves “porque tiene que haber una fuerte recomposición salarial”, en consonancia con el reclamo que exigen los estatales entrerrianos.“El jueves debatiremos condiciones de trabajo y del ambiente sanitario para el regreso a las aulas, de lo que dependerá si el sindicato decide empezar o no”, indicó al argumentar que la realidad provincial del ámbito privado, tiene diferencias sustanciales con el público.Mientras que el secretario general de AMET, Andrés Bessel, coincidió con respecto al reclamo de recomposición salarial. “A nivel salarial tiene que haber una propuesta contundente que permita la recuperación del poder adquisitivo y que posibilite a los docentes cierta seguridad en cuanto a los elementos que deben disponer para la dualidad”, argumentó.Otro de los reclamos que transmitieron al ministro Trotta fueron “la preocupación por el posible recargo de la tarea docente por la división de los grupos y el trabajo tanto en la escuela como en la casa” y la no llegada de fondos de Educación Técnico Profesional para los proyectos curriculares de las escuelas técnicas entrerrianas. “Mantendremos las tutelas gremiales en escuelas denunciadas ante la secretaría de Trabajo debido a falencias graves de infraestructura y por problemas sanitarios”, agregó.