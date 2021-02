Bordet: “El gran desafío es poder tener clases presenciales, cuidadas”

El nuevo edificio

“El gran desafío es poder tener clases presenciales, cuidadas, para que se garantice la salud de la población en general”, ratificó ael gobernador Gustavo Bordet durante una recorrida por las obras que se realizan en la escuela Nº 100 “Puerto Nuevo” de Paraná, junto al ministro de Educación de Nación, Nicolás Trotta."Es una escuela técnica de características únicas en la Argentina", continuó diciendo el funcionario nacional, al tiempo que indicó que observaron con el gobernador Bordet "la escuela antigua y ahora vamos a dar un paso enorme a partir de lo que ha sido este compromiso de trabajo mancomunado entre los gobiernos nacional y provincial en una obra que se inició en la gestión de la ex presidenta Cristina Kirchner, que tuvo una enorme lentitud en los cuatro años de la gestión de Cambiemos y que a partir del gobierno de Alberto Fernández hemos acelerado el trabajo mancomunado y vamos a estar inaugurándola prontamente. Va a tener un impacto muy importante en la formación de la matriz productiva, la logística de la provincia de Entre Ríos".En cuanto al inicio de clases, Trotta destacó: "Primero el compromiso del gobierno nacional y el gobierno provincial de maximizar, intensificar, una presencialidad segura que es el paso que tenemos que dar. Este 2021 es un año no sólo de transitar la propuesta pedagógica que proyectamos, sino recuperar aquellos aprendizajes que nos han quedado pendientes a pesar del esfuerzo de toda nuestra comunidad en el 2020"."Argentina es un país extenso, diverso. Hemos transitado distintas experiencias en el 2020 y por eso creemos que hay que fortalecer el trabajo y que las decisiones de cómo han de ser cada uno de los pasos que se den con este compromiso de intensificar la presencialidad cuidada lo tiene que definir cada jurisdicción. No podemos tomar a la Argentina como un todo pero tampoco se puede tomar a Entre Ríos como un todo, por eso en las conversaciones que tenemos con los gobernadores, dejamos en claro que las decisiones se deben adoptar en la mínima unidad geográfica posible", enfatizó el ministro de Educación de nación.A continuación expresó que "no es lo mismo la ciudad de Paraná que una escuela rural, donde quizás se pueda dar un regreso pleno de los chicos y chicas, que suman 15 o 20 estudiantes, siempre cumpliendo los protocolos, y por eso dejamos claro que el regreso es seguro con un modelo de alternancia de la presencialidad y de la no presencialidad que vamos a ir fortaleciendo con la mejora de los indicadores epidemiológicos y con el proceso de vacunación de docentes".En cuanto a los comedores escolares afirmó que "van a seguir funcionando" y destacó que "conversamos con el gobernador Bordet de lo que ha sido el esfuerzo de toda nuestra comunidad educativa. En el 2020 tuvimos que reemplazar parte de la presencialidad con el desafío de educar a la distancia y aprender desde casa pero en el caso de Entre Ríos, como en todas las jurisdicciones educativas, nuestras escuelas asumieron el desafío de garantizar el derecho a la alimentación y por eso ha sido muy importante el compromiso de sostener nuestras escuelas, la distribución de viandas o de módulos de alimentos, según las características de cada provincia".En tanto, el intendente de Paraná, Adán Bahl, definió la obra como "fundamental" y celebró que "se esté terminando". Dijo que es parte de la estrategia que se tiene desde el municipio de Paraná de "ampliar y diversificar el perfil productivo de nuestra ciudad porque esta terminalidad no existe en la zona ni en la región"."Estamos muy felices y muy agradecidos al gobernador Gustavo Bordet y al ministro Trotta por la visita, y también estamos a pleno trabajando y aportando desde el municipio junto a la Departamental de Escuelas para tener un inicio de ciclo lectivo cuidado y cuidándonos entre todos, pero con los chicos en clases", concluyó.Junto al gobernador Gustavo Bordet y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, estuvieron en la recorrida el intendente de Paraná, Adán Bahl; los ministros de Planeamiento, Marcelo Richard, y de Gobierno, Rosario Romero; el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller; los legisladores nacionales Mayda Cresto y Blanca Osuna; la directora departamental de Escuela, Adela Ramírez, y el director de la escuela N° 100, Silvio Rodríguez Reindl. También participaron la secretaria General del Consejo Federal de Educación, Marisa Díaz; el jefe de Gabinete del Ministerio de Educación, Matías Novoa; y el secretario de Políticas Prioritarias de la Nación, Pablo Gentile.Previamente a la recorrida, Bordet, Romero y Müller mantuvieron una reunión con los funcionarios nacionales en el Salón de Gobernadores en Casa de Gobierno.La obra, que se lleva adelante a través de la Unidad Ejecutora Provincial, contempla la edificación de 11 aulas comunes, una sala de tecnología, un laboratorio de exactas y ensayos de materiales y otro de fluidos (hidráulica y neumática), diferentes salas destinadas a actividades artísticas múltiples, informática y dibujo. Además se incorporará un centro de recursos pedagógicos y multimediales, oficina técnica, salón de usos múltiples y playón deportivo.También contará con talleres de carpintería de ribera y el taller de plásticos. A su vez, se emplazarán los talleres de carpintería, metalmecánica y herrería, conectados con el canal de experiencias hidrodinámicas y verticalmente articulados con la sala de diseño naval.Por otra parte, el proyecto prevé el área de gestión, administración, apoyo y extensión contando con dirección, vicedirección, secretaría, jefatura de enseñanza práctica, regencia, dos salas para receptoría, una sala de docentes, archivo, asesoría pedagógica y un espacio para el centro de estudiantes.Por último, se construirá el canal de experiencias hidrodinámicas para pruebas de agua circulante, cuyas dimensiones serán de 32 metros de largo, 2,50 metros de ancho y 2 metros de profundidad, y estará equipado con un generador de olas que permita reproducir movimientos semejantes a las que un barco puede encontrar en el río.