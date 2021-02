Transportistas seguirán con medidas de fuerza en rutas por "falta de respuestas"

El reclamo del sector

Los propietarios de camiones independientes agrupados en Transportistas Unidos de Argentina (Tuda) continuarán con las medidas de fuerza que contemplan unos 40 cortes de rutas en todo el país, tras cuestionar la "falta de respuestas del Gobierno a sus planteos".Así lo anunció hoy el presidente de Transportistas Unidos Argentinos (Tuda), el camionero rosarino Santiago Carlucci, al señalar que nadie del Gobierno se comunicó con ellos.El 27 de enero último los Transportistas Unidos se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y funcionarios para intentar destrabar el conflicto que lleva una quincena.Carlucci había advertido a la agencia NA que la medida de fuerza no se levantaría si no se firman resoluciones por parte del Gobierno y seguiría por tiempo indeterminado.Los camioneros, que no son sólo propietarios sino también choferes, solicitan que se reforme con carácter de urgencia la Ley Nacional de Cargas N° 24653, con el objetivo principal de hacer valer la tabla referencial de carga.El paro impacta en los accesos a puertos argentinos (con retenes y demoras en las descargas) y en distintos pasos interprovinciales."No se acercó a hablar ningún asesor, ningún jefe de Gabinete, continuaremos con la medida de fuerza y seguiremos así y si es necesario endurecer, se hará. Somos trabajadores esenciales y nadie nos da pelota", dijo Carlucci.Los camioneros que se agrupan en Transportistas Unidos de Argentina se manifiestan en las rutas de todo el país por tiempo indeterminado.Tuda comenzó con una adhesión de dos mil camioneros y ahora ya están en unos cuatro mil entre propietarios y choferes, según informaron.Calculan que ahora necesitan una tarifa de por lo menos $ 130 el kilómetro de flete, para trabajar con el 30% de rentabilidad y no a pérdida.Entre los costos logísticos que Tuda pretende bajar está el derecho a playa, la inspección vehicular y solucionar la reposición de cubiertas que no consiguen.Los camioneros se quejan por el alza de los costos logísticos y de que hubo cinco subas del precio de los combustibles en enero.También piden la creación de un cuadro tarifario para el sector de cargas generales y containers.Además de una tarifa única de peaje, reclaman que se realice un proyecto de infraestructura vial, donde se contemplen dársenas de parada y descanso a lo largo de los corredores viales de la Argentina.