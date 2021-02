Entre Ríos reactivará las actividades culturales

Al término del encuentro, la funcionaria precisó que hablaron de "varios temas", en particular sobre "la planificación anual que tenemos desde cultura de la provincia para todo este año".Por otro lado, precisó que "estamos iniciando en cultura una serie de actividades que se llaman Trama cultura, que son actividades en todos los organismos que dependen de la Secretaria, en los museos y centros culturales", donde "la idea es empezar a volver a la activad cultural muy de a poco, garantizando todos los protocolos, y poder mantener por un lado la oferta cultural e ir enseñándole al público a que puede disfrutar de actividades culturales pero con un protocolo porque por unos meses más nos vamos a tener que cuidar, por lo que es muy importante ir trabajando con el público entrerriano esas cuestiones".D´Agostino puntualizó que el programa Trama cultura incluye actividades en todos los organismos provinciales, "también en el interior de la provincia con articulación con varios municipios".Señaló que Trama cultura además de mantener una oferta cultural, "sobre todo da trabajo a muchos artistas entrerrianos de todas las disciplinas para que puedan volver a las actividades". Recordó además, "que durante la pandemia nosotros mantuvimos una agenda de actividades virtuales, no sólo para mantener la oferta, sino para dar trabajo y sacamos una ayuda extraordinaria a la cultura que fue una convocatoria muy amplia que hicimos y ya se termino de pagar en diciembre".La funcionaria recordó que las actividades artísticas y culturales en general "fueron unas de las más perjudicadas dentro de la pandemia precisamente porque no se podían hacer cosas presénciales. Ahora comenzamos a retomar el trabajo y el compromiso es seguir manteniendo fuentes laborales para muchos de nuestros artistas y sobre todo al público que pueda acceder a las actividades artistas y culturales".Detalló que Trama cultura "tiene una amplia cantidad de actividades, el Centro Cultural La Vieja Usina, la Casa de la Cultura, todos los museos provinciales, la biblioteca, el archivo, entre otros que se encuentran detallados con actividades, días y horarios en la página web de cultura de provincia o a las redes sociales".La página web para ver la agenda es: http://cultura.entrerios.gov.ar Por otro lado, se están organizando actividades por el bicentenario dado que "el 2020 nos tocó el bicentenario de la República de Entre Ríos y hay muchas de esas actividades que teníamos para conmemorar esa fecha tan importante para la historia entrerriana que no pudimos hacer". En este sentido, aseguró que "las vamos a retomar en una agenda 2021 en conmemoración a los 200 años de la muerte de Francisco Ramírez".