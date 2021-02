Iosper advierte que "Femer eligió confrontar" ya que "no fueron a la reunión"

Policiales Sociedades Medicas dejan sin efecto el Convenio con IOSPER

A la justicia

"La Femer está haciendo lo posible para cortar la relación que históricamente la relaciona con Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper, y como no tiene respuestas positivas a sus reclamos, que con esta actitud se transforman en innegociables, evita el diálogo y elige la confrontación", afirmó el Directorio Obrero de la prestadora de salud.El Directorio Obrero recordó que, "a pesar de la medida que la Cámara en lo Contencioso Administrativo 1 de Paraná, que falló en diciembre a favor de la Obra Social y ordenó a la entidad que nuclea a los médicos en Entre Ríos, a abstenerse de aplicar corte de servicios a los afiliados, Femer ratificó el corte de los servicios".El Directorio recordó que "los esfuerzos del Iosper por llevar los pagos casi al día, y otorgar un 10 por ciento de aumento a sus prestadores, anticipando las paritarias entre el Gobierno y sus trabajadores, no son suficientes para la entidad galena, para sostener una relación sin cortes de servicios y observar cómo se desarrollan las negociaciones de los empleados estatales. ¿Tiene Femer voluntad de llegar a un acuerdo?".El Directorio Obrero ratificó que, si Femer persiste con su interés de romper con la Obra Social, acudirá a la justicia por no respetar la cautelar que los obliga a abstenerse de aplicar corte de servicios a los afiliados. "No nos queda otro camino, porque en vez de aportar al diálogo, Femer eligió la confrontación", dijeron.