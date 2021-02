Rectores universitarios destacaron el PBU para el acceso a la educación

El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, encabezó esta mañana en el Salón Norte de la Casa Rosada, un encuentro con autoridades de Universidades Nacionales, donde impulsaron en todo el país la Prestación Básica, Universal y Obligatoria -PBU-, que rige desde el primero de enero de este año.La PBU ofrece al usuario y la usuaria, una mayor variedad de servicios a precios más bajos, sin perjuicio del principio de competencia, por lo que se procuró generar eficiencia y rentabilidad económica para las empresas prestadoras.La reunión contó con la presencias del presidente del Ente Nacional de Comunicaciones –ENACOM-, Claudio Ambrosini; la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, su par de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk y las autoridades de las Universidades Arturo Jauretche, Ernesto Villanueva; San Martín, Carlos Greco; Moreno, Hugo Andrade; Avellaneda, Jorge Calzoni; Hurlingham, Walter Wallach; Jujuy, Rodolfo Tecchi; Gendarmería Nacional Argentina –UIGNA-, Mariano Melotto, Lanús, Pablo Mario Narvaja; La Matanza, Fernando Acosta y UTN, Héctor Aiassa.Cafiero destacó que “este plan abarca a un universo de 10 a 12 millones de personas, es un programa que nos da muchas posibilidades para generar mayor accesibilidad y conectividad en todo el país”.Asimismo enfatizó que “las universidades, el campo del conocimiento del debate, nos permite poder abarcar y llegar a estudiantes y docentes que quieran acceder a este servicio” y puntualizó: “el servicio básico universal es en definitiva la manera más masiva que tenemos para llegar con este nuevo derecho que se ha creado”.Mediante la Resolución 1467/2020, el gobierno nacional estableció una Tarifa Básica Universal para los servicios de Internet, televisión por cable y telefonía móvil. Esta iniciativa declara a los servicios TIC como públicos esenciales y en competencia, con el objetivo de garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por cualquiera de sus plataformas.El secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk, aseguró que “tenemos 2.200.000 estudiantes; hay universidades donde el 85% es el primero de la familia que ingresa en la universidad” y amplió “en Argentina tenemos una gran cantidad de sectores populares en la universidad pública y, hoy por hoy, es una limitación no poder acceder a un precio justo a nivel federal. Es muy importante que las universidades puedan poner su voz, poner en valor esta situación”.Por su parte, Sánchez Malcolm sostuvo que “en el Plan Básico Universal los estudiantes universitarios son destinatarios principales, ya que tiene como objetivo garantizar la conectividad, ampliar derechos y brindar las herramientas para que puedan acceder a internet, contando con el respaldo, la investigación y el compromiso de las universidades para llevarlo adelante y poder difundirlo”.El rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Héctor Aiassa, remarcó que el PBU “es una política de Estado que pone en su máxima expresión a la educación pública, dado que tenemos facultades para influir a lo largo y lo ancho del país. Me parece un gran avance, porque esto va a permitir la continuidad de las clases. En 2020 hubo una fuerte modificación de la herramienta con la que las llevamos adelante y este emprendimiento, este desafío, esta mejora en el sistema de conectividad, nos va a permitir, en forma gradual, profundizar lo que se hizo el año pasado”.Por su parte, el decano de la Universidad de Jujuy, Rodolfo Tecchi, acotó: “Una parte importante de la actividad universitaria ya venía haciéndose de manera telemática y muchas de las actividades a distancia, lo seguirán siendo. La vuelta a la presencialidad va a ser gradual y acompañando los procesos de vacunación”.De la actividad formaron parte de modo virtual las autoridades de las casas de altos estudios de Catamarca, Flavio Fama; Centro de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Tassara; Cuyo, Daniel Pizzi; Entre Ríos, Andrés Sabella; General Sarmiento, Pablo Bonaldi; La Pampa, Oscar Alpa; Patagonia Austral, Hugo Santos Rojas; Patagonia San Juan Bosco, Carlos De Marzziani; La Plata, Martín López Armengol; La Rioja, Fabián Calderón; Litoral, Enrique Mammarella; Luján, Antonio Lapolla; Mar del Plata, Alfredo Remo Lazzaretti; San Luis, Victor Moriñigo; Tucumán, José García; Río Negro, Juan Carlos Del Bello; Villa Mercedes, David Rivarola; José C. Paz, Dario Kusisnsky; Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, Juan José Castelucchi; Defensa Nacional, Jorge Bataglino; Pedagógica Nacional, Adrián Cannellotto, Alto Uruguay, Magno Iluminado Ibañez; Comechingones, Agustina Rodríguez Saá; San Antonio de Areco, Jerónimo Ainchil; Scalabrini Ortiz, Adriana López; Provincial de Ezeiza, Daniel Galli; y el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, Armen Gregorian.