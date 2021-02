A Boudou le bajaron 10 meses de su condena y podría pedir salidas transitorias

El juez federal Daniel Obligado le concedió al ex vicepresidente Amado Boudou una rebaja de diez meses en su condena por el caso Ciccone Calcográfica y de esta forma quedó en situación de pedir salidas transitorias, mientras cumple la pena en prisión domiciliaria.La rebaja es por los estudios realizados por Boudou en la cárcel, relacionados a un taller de filosofía y un curso como organizador de eventos.El juez federal le otorgó la reducción en base a cinco cursos que realizó, en su mayoría, en 2019 cuando estaba detenido en la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza y dos de ellos son el de Organización de eventos y Taller de Filosofía.Algunos de los cursos son de poca duración y en su mayoría en el centro de formación profesional 401, por la cual el juez le otorgó dos meses por cada uno de los cinco cursos realizados.Los mismos fueron realizados entre 2019 y 2020 y son: Programador de sistema de base de datos de datos de computadoras personales, de 180 horas de duración; Montador electricista, de 150 horas de duración; Electricista instalador, de 450 horas de duración; práctico en Organización de eventos, de 150 horas; y Taller de Filosofía.El juez Obligado también evaluó otros estudios formales, estos superiores, pero que no le valieron ningún beneficio a Boudou.Son estudios universitarios como el de Licenciatura en Historia, realizado en la Universidad Nacional de Avellaneda, en donde Boudou sólo aprobó cuatro materias de la duración total que tiene la carrera que es de dos años calendarios.En la carrera de diploma superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas, dictada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Boudou es alumno regular y está en curso.También Boudou realiza un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), en los cuales cursó tres seminarios del ciclo principal, a partir del segundo cuatrimestre de 2020, encontrándose en etapa de evaluación.La condena sobre Boudou por dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública en el caso Ciccone Calcográfica era de cinco años y diez meses de prisión, y ahora el ex vicepresidente goza de prisión domiciliaria tras ser beneficiado por el propio juez Obligado quien consideró que en su momento el fallo no estaba firme y había una situación de pandemia.Pero a fines de 2020, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena y Obligado luego de dilaciones terminó revocando la prisión domiciliaria, pero la misma fue apelada y está a estudio de la Cámara de Casación Penal.