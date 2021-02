Suspensión de cobertura a afiliados de IOSPER: la respuesta de la obra social

Policiales Sociedades Medicas dejan sin efecto el Convenio con IOSPER

Desde Sociedades Científicas Médicas de la Provincia informaron que a partir de este miércoles 3, los médicos no atenderán más a afiliados de IOSPER; por tal motivo, las consultas deberán ser abonadas de manera particular. Al respecto, desde la obra social provincial ratificaron aque “no mantienen deudas con la entidad” y anticiparon que se harán las presentaciones correspondientes ante la Justicia por el no cumplimiento de los servicios convenidos.“En diciembre, IOSPER convoca a FEMER al diálogo para subsanar los requerimientos solicitados por la entidad. No obstante, siguieron con sus medidas de fuerzas hasta la cautelar resuelta en favor de la obra social provincial por la que deben seguir cumpliendo con los servicios”, explicó el gerente de Administración del organismo, Arnoldo Schmidt.Y continuó: “Si bien hubo puntos que quedaron en stand by tras una reunión celebrada el 12 de enero, hasta que se resuelva la paritaria provincial para saber qué incremento de aportes recibirá IOSPER dado que su única fuente de financiamiento es el aporte patronal y personal de los empleados estatales, el directorio y la presidencia decidieron dar al conjunto de prestadores, sin que se haya resuelto la cuestión paritaria, un 10% de incremento a la FEMER y al resto, a partir del 1º de febrero”.Al reiterar que “IOSPER no puede comprometer recursos que no tiene porque complicaría más la situación para el conjunto de prestadores”, Schmidt comunicó que la obra social provincial le pagó en el primer mes del año a la Federación Médica de Entre Ríos, la suma total de 71.816.344,27 pesos.Ante la medida anunciada por Sociedades Médicas, Schmidt anticipó que “el departamento de Asesoría Legal de IOSPER, en el marco de la medida cautelar, hará las presentaciones correspondientes”.De acuerdo a lo que informó, “son aproximadamente 2.200 los médicos nucleados en FEMER y que integran el conjunto de prestadores de IOSPER”.Punto aparte, el contador comunicó que “los honorarios en internación de octubre se cancelarían ni bien ingresen los recursos, en los primeros días de febrero”.Mientras que a los cuidadores se les están pagando las prestaciones de octubre y noviembre. En la oportunidad, Schmidt reconoció atrasos en las cancelaciones, pero lo atribuyó a “que el afiliado junta hasta tres períodos de facturación y los presente juntos, por eso, las demoras en auditarlo y liquidar”.“Por atrasos puntuales en algún afiliado, habrá que ver cuándo presentó el trámite y en qué estado está”, apuntó el contador al reiterar que “IOSPER no registra inconvenientes en cuanto a la provisión de medicamentos; pasa que a veces el volumen de pedidos, más de 70 mil recetas mensuales, hace que algunos se retrasen”.