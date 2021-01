La provincia presenta una variada agenda de actividades culturales: el detalle

Itinerancia por la provincia

Actividades en Organismos Culturales Provinciales



Informes

La Secretaría de Cultura de la Provincia desarrolla un programa especial de cultura no solo para mantener la oferta y calidad de las producciones culturales, sino también para garantizar que las mismas puedan retomarse siguiendo estrictamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias.De esta manera y con nuevas modalidades, público y artistas entrerrianos podrán desarrollar actividades culturales."La actividad cultural es un trabajo para muchos entrerrianos, por esta razón el Estado Provincial propicia que la actividad económica de la cultura se pueda llevar a delante con nuevas dinámicas que tanto trabajadores como espectadores deberán incorporar", destacan."Trama" retoma la experiencia desarrollada por el Gobierno entrerriano durante años anteriores, incluyendo en la articulación a las áreas de cultura de los municipios entrerrianos, a los colectivos y grupalidades culturales independientes o privadas, y a los organismos culturales que se encuentran bajo la órbita de la Secretaría de Cultura como es el caso de museos, centros culturales y bibliotecas provinciales. La iniciativa busca ofrecer propuestas culturales de calidad destinadas a diversos públicos, abarcando al mismo tiempo un gran abanico de disciplinas artísticas y estéticas.El Cinemóvil del Instituto Audiovisual de la Provincia (IAER) recorrerá localidades pequeñas y grandes, juntas de gobierno y parajes rurales promoviendo el gusto por el cine en todo el territorio. Se trata de funciones al aire libre y gratuitas. Las carteleras reunirán cortometrajes, películas infantiles y proyecciones para adultos. El montaje de las proyecciones serán articuladas con diversas instituciones que intervienen en la vida cotidiana de las comunidades como clubs, fundaciones, colegios, comisiones vecinales, centros de salud. De manera simultánea con la actividad del cinemóvil, se realizan registros sobre historias cotidianas, presentes y colectivas, que identifican el devenir de cada comunidad. Se realizará los viernes, sábados y domingos desde febrero al aire libre y con público reducido.El Bibliomóvil llegará a Entre Ríos a través de la articulación de la Secretaría de Cultura Provincial y la CONABIP. En su recorrido llevará libros a lugares en los que no se accede a las bibliotecas por razones geográficas, sociales o económicas. Es un vehículo equipadocomo biblioteca itinerante y oficia además como un centro cultural ambulante que cuenta con material bibliográfico y multimedial para niños, adolescentes y adultos. Comenzará su recorrido los primeros días de febrero.Impulso Escena Entrerriana es un programa especial que apuesta a fortalecer el trabajo de artistas en el marco de las acciones que la Secretaría de Cultura Provincial viene realizando, teniendo en cuenta los efectos del covid-19 en el sector. En este sentido se ofrecerán espectáculos teatrales en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de apoyar el trabajo de artistas y las salas independientes.El Centro Cultural La Vieja Usina ubicado en la capital provincial ofrecerá Teatro al aire libre de obras independientes entrerrianas. Las funciones serán con entrada libre y gratuita. Los espectadores tendrán un cupo máximo por protocolo, y las entradas se deberán retirar digitalmente previo al espectáculo. Las funciones serán los días martes 2, 9, 16 y 23 de febrero a las 21:30 hs.También habrá Danza y música en vivo al aire libre en la explanada del centro cultural los días 4, 11, 18 y 25 de febrero a las 21:30 hs. Las entradas serán gratuitas con cupo máximo por protocolo, y con retiro digital previo.Por su parte, la Casa de la Cultura de Entre Ríos abrirá a la comunidad sus ciclos: Doble Horizonte es un ciclo musical que ya se desarrolla en formato streaming. En el mes de febrero se retoma la actividad con público (además de vía streaming) y se suma una muestra de artes visuales. Se realiza los miércoles de febrero a las 21hs. La actividad es gratuita. Doble Horizonte es un ciclo que combina la música y las artes visuales. En el mes de febrero el público podrá disfrutar de la propuesta de manera presencial en el patio de la Casa de la Cultura. En simultáneo habrá una muestra de los trabajos creados por las y los artistas que formaron del ciclo en 2020.El 2 de febrero se da inicio al ciclo El Rap está en la Casa. La entrada será libre y gratuita (con reserva). Se trata de un ciclo con la participación de jóvenes artistas locales, en el cual se realizarán recitales y certámenes de improvisación.Los sábados Casa Feria será la propuesta nocturna. Es un espacio que reúne emprendedores y productores locales, trabajadores de la economía popular y feriantes en un marco de producciones sustentables, saludables y ecológicas, con diversas propuestas culturales. Será a partir de las 19hs, con ingreso y circulaciones con protocolo sanitario.El cine volverá a la Casa de la Cultura de la mano del Ciclo de Cine de Musidora. Iniciará el jueves 4 de febrero a las 20.30hs, en el patio de la Casa de la Cultura.Además en el Museo Provincial de Bellas Artes, tendrán lugar dos funciones del popular ciclo de cine Relámpago Verde, en esta oportunidad "Relámpago de verano". Se llevarán a cabo los días Miércoles 17 y 24 de febrero, a las 20 hs en el Patio del Museo (Buenos Aires 355 - Paraná). La entrada será gratuita con reserva previa.El Archivo General de Entre Ríos invita a conocer Paraná. La actividad se realizará el 12 y 26 de febrero a las 9hs con entrada gratuita, con inscripción y protocolo. El Archivo propone descubrir la Alameda de la Federación, su significado histórico, su arquitectura y conocer el Parque Urquiza, su paisaje y sus monumentos. Las inscripciones se podrán realizar a archivogeneraler@hotmail.com o al tel 4211073.En el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón habrá una exposición "Mirá lo que tengo" de martes a viernes/ sábados durante febrero, de 9 a 13hs ? 17 a 20hs / Sábados 9 a 12 y de 17 a 20hs; con formato presencial/virtual.En la muestra se describirán objetos curiosos que, a través de un relato, irán generando una rica transversalización hacia épocas, episodios y fenómenos."Artigas el otro" es una charla activa que propone herramientas facilitadoras para el estudio e investigación de la Historia; en esta ocasión el Grupo Teatro del Bardo presentará la obra y se llevaría a cabo una charla-debate luego de la puesta en escena. La actividad se realizará a partir de la segunda quincena de febrero en el Museo.El Museo Hogar Escuela Eva Perón presentará la Muestra de libros Evita en el Libro II, los días 10, 11 y 12 de febrero, con una propuesta presencial/virtual. La actividad estará coordinada con la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Con la muestra se exponen para conocimiento del público general de ejemplares de libros, revistas, suplementos y afines, escritos por Eva Perón y otros referidos a su vida y trayectoria. Ese valiosísimo material fue aportado en préstamos por la Facultad de Trabajo Social, el Partido Justicialista y colecciones privadas.Además se presentará un video documental sobre Evita y su quehacer en la política social el 24 de febrero a las 19hs, con distanciamiento y aplicación del protocolo. De la actividad participará también la Vice Gobernación.La Biblioteca Provincial presentará su ciclo "De pluma y canto" cada viernes de febrero a partir del 12 a las 20:30hs. El ciclo pretende hacer conocer, revalorizar la obra de escritoras, escritores y músicos entrerrianos. El viernes 12 de febrero a las 20,30hs se dará comienzo a la actividad con un homenaje especial a la escritora Marta Zamarripa.En el caso del Museo Casa de Gobierno, lanzará su propuesta "Desafíos de Verano" de lunes a viernes de 9 a 13hs. Las entradas serán gratuitas con turno previo. La actividad consiste en una serie de juegos de entretenimiento. A partir del recorrido presencial por el museo, se aprenderá sobre la historia entrerriana y se ejercitará la memoria para resolver diferentes desafíos, mediante juegos que se difundirán por las redes sociales. Los ejercicios de entretenimientos estarán dirigidos a jóvenes y adultos, y se podrán realizar desde el celular, tablet o computadora.La Editorial de Entre Ríos realizará un taller "Algo contigo. Puesta en voz y poema" a cargo de Cristian Molina el día viernes 19 de febrero a las 16hs. La actividad tendrá formato presencial, será gratuita y con cupo limitado. El taller trabajará en modalidad práctica y expositiva las relaciones entre puesta en voz y escritura del poema, a partir de recursos de la performance. Para participar es necesario que quienes asistan envíen una selección de hasta 3 poemas a trabajar en el taller. También, si poseen links con registros sonoros o audiovisuales de la puesta en voz de los mismos (este requisito no es obligatorio). Cupo limitado. Inscripción y envío de material a: puestaenvozypoema@gmail.com También en conjunto con la Casa de la Cultura, la Editorial realizará un Torneo de Poesía el sábado 20 de febrero a las 20hs con cupos limitados. El Torneo de Poesía Oral es una competencia de literatura en escena, donde cada participante tiene tres minutos para recitar textos de propia autoría. Se premiarán los tres primeros puestos, seleccionados por un jurado presencial.En el caso del Museo y Monumento Histórico Molino Forclaz (Colón), el viernes 5 de febrero a las 21hs, tendrá lugar la iniciativa Noches Molineras. Se trata de un evento para toda la familia en un marco natural, bajo las estrellas. Participará el músico Esteban Cuestas interpretando chamames, chamarritas y el folclore característico de la zona. Las entradas tendrán un costo de 150 pesos a beneficio de la Asociación Amigos del Molino Forclaz. Las anticipadas limitadas se pueden reservar al 3447577133.Además, el fin de semana del 13 y 14 de febrero se realizarán las habituales visitas guiadas nocturnas (sábado a las 21) y visita guiada teatralizada (domingo a las 19) . Ambas propuestas están disponibles con cupos limitados y con reserva previa al 3447577133.Cabe destacar que además de las actividades detalladas en el marco de la plataforma "Trama", cada museo provincial entrerriano tiene a disposición de la comunidad sus muestras permanentes. Se recomienda visitar las redes sociales de cada organismo para más información sobre horarios de visita y modalidades.Secretaría de Cultura. Gobierno de Entre Ríos. Dirección: Gardel 42 ? Paraná. Teléfono: 0343 ? 4207828. Página Web: http://cultura.entrerios.gov.ar Facebook e Instagram: @CulturaEntreRíos