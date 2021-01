IOSPER "llamó a Femer a sostener el diálogo para evitar el conflicto”

Policiales Sociedades Medicas dejan sin efecto el Convenio con IOSPER

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) llamó la semana pasada a la Federación Médica (Femer) a sostener el diálogo, para arribar a un acuerdo beneficioso para las dos partes, pero ante el anuncio de la entidad que nuclea a los médicos de persistir con su interés de romper con la obra social, los denunciará en la justicia “por no respetar la cautelar que los obliga a abstenerse de aplicar corte de servicios a los afiliados”, confirmó el asesor legal del organismo, Ezequiel Poncio. "Iosper tuvo predisposición para convocar a Femer al diálogo y le pagó durante enero 71.816.344,27 pesos, es decir que no existe deuda. Y así y todo, anunció el corte de servicio".Para Poncio, “es lamentable que, a pesar de la convocatoria de la obra social, Femer haya tomado la resolución de no concurrir a la convocatoria y agravar la situación anunciando el corte de servicios”.Tras el anuncio de Femer, Poncio recordó que la cámara en lo Contencioso Administrativo 1 de Paraná falló en diciembre a favor de la prestadora de salud y ordenó a la entidad que nuclea a los médicos en Entre Ríos, a abstenerse de aplicar corte de servicios a los afiliados, “hasta tanto finalice el juicio principal”. Poncio destacó que “a pesar de la convocatoria de Iosper, Femer agravó la situación anunciando el corte de servicios”.Para el letrado, el accionar de Femer no se condice con lo que se venía dialogando “en el marco de una convocatoria que hizo Iosper, por disposición del juez cuando dictó la medida cautelar”.Ante esa situación, el asesor legal de Iosper ratificó que “ante el anuncio de Femer de persistir con su interés de romper con la Obra Social, la obra social los denunciará en la justicia por no respetar la cautelar que los obliga a abstenerse de aplicar corte de servicios a los afiliados. No nos queda otro camino, porque en vez de aportar al diálogo, Femer eligió la confrontación”. "Iosper tuvo predisposición para convocar a Femer al diálogo y le pagó durante enero 71.816.344,27 pesos, es decir que no existe deuda, pero así y todo, anunció el corte de servicio. Eso muestra la decisión que tiene de romper con la obra social”, cerró.