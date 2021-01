La provincia crea el Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico

Con la Unión Industrial de Entre Ríos, el Consejo Empresario, la Bolsa de Cereales, la Bolsa de Comercio y la Cámara de Comercio Exterior, la provincia formalizó el Consejo Consultivo para la promoción del Desarrollo Económico y emprendedor, el comercio exterior y el fomento de las inversiones en la provincia. Fue a través de un acuerdo que rubricó este viernes el ministro de Producción, Juan José Bahillo.



Con el objetivo de fomentar el desarrollo económico provincial, a partir de la articulación público-privada, la creación de nuevas empresas y emprendimientos y el posicionamiento nacional e internacional de la provincia a través de la internacionalización de sus economías regionales, encadenamientos productivos y empresas radicadas en el territorio provincial, el gobierno de Entre Ríos creó el Consejo Consultivo Interinstitucional para el Desarrollo Económico.



Al hacer uso de la palabra, el ministro de Producción, Juan José Bahillo, sostuvo que "se pretende desarrollar nuevas herramientas e instrumentos para que nuestra provincia crezca y se desarrolle. Paralelamente, con esta decisión queremos trabajar con ustedes en conjunto una agenda más variada que tienda a lograr mejores condiciones para la radicación de nuevas empresas y para el crecimiento de la industria ya instalada en nuestra provincia".



"Esto tiene que ser un trabajo dinámico y participativo que nos permita pensar la legislación vigente para ver si realmente la legislación que tenemos es la adecuada en estos tiempos para la promoción de la industria y los sectores que tenemos o para la radicación de nuevas industrias. Así lo entendemos y esa mirada que tenemos desde el gobierno provincial la compartimos con el gobierno nacional", manifestó.



"Durante este primer año de gestión con características muy particulares por la pandemia, hemos logrado mantener un buen nivel de actividad en lo que es el sector primario, la cadena agroalimentaria, la cadena agroindustrial y estamos con niveles de actividad en general de buenos a muy buenos", evaluó.



Luego, dijo: "Perseguimos la consolidación de los sectores el crecimiento y desarrollo de los mismos, pero también apuntamos a la generación de nuevos puestos de trabajo. Ese es el desafío que queremos plantearnos", enfatizó.



"Quiero agradecer el compromiso de ustedes porque en este año tan duro, cuando traducimos los números de la actividad económica, no hay nada para celebrar pero si evaluamos en términos relativos no pasó lo catastrófico que se esperaba porque hubo compromiso de todos".



"Estamos viendo un panorama que nos permite ser optimistas en cuanto a las posibilidades de negocios que se nos pueden presentar, pero para eso tenemos que tener ámbitos como éste, donde intercambiemos información, conozcamos los desafíos, obstáculos e inconvenientes que cada actividad tiene, y desde el Estado veremos la forma de ayudar a superar esas situaciones porque en definitiva, todos trabajamos para lo mismo: trabajamos para tener una mejor provincia, una mejor Entre Ríos", concluyó.



Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor de la provincia, Pedro Gebhart, dijo que "este convenio nos permite formalizar la agenda de trabajo que ya venimos abordando junto a las diversas entidades y así seguir impulsando la inversión pública en la provincia, el desarrollo económico, el Comercio Exterior y la consolidación de una plataforma que concentre la oferta exportable de Entre Ríos".

Posteriormente, los empresarios firmantes fueron dejando sus opiniones sobre la relevancia de este ámbito recién creado.



El presidente de la Bolsa de Comercio, Alcides Balla, sostuvo que "nuestro objetivo más importante como pymes es tratar de conservar el empleo. Las empresas familiares sabemos que con mucha gente crecemos juntos. Necesitamos conseguir a través del trabajo conjunto las herramientas que nos permitan y nos facilitan tener previsibilidad porque todos sabemos que el Comercio Exterior es de largo plazo. Es una apuesta a largo tiempo", insistió.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Aquiles Arús, manifestó su beneplácito "por poder materializar esta idea que se gestó durante tanto tiempo. Siempre la relación pública-privada trae sus frutos en tanto y en cuanto sea una relación franca y duradera. El Comercio Exterior no es una cuestión de oportunidades de negocios. El Comercio Exterior debe ser una política de largo plazo y no puede estar influido por la coyuntura".



En tanto, el titular de la Unión Industrial de Entre Ríos, Leandro Garciandía, describió que "esto es un anhelo que viene de muchos años. Está bueno que suceda, pero no tenemos que confundirnos: esta es una herramienta que ahora hay que darle agenda, hay que darle contenido y trabajo conjunto y resultados".



A su turno, el presidente del Consejo Empresario, Héctor Fratoni, celebró que "se pueda plasmar este marco acuerdo. A esto hay que motorizarlo, organizar una agenda. Estamos dispuestos a trabajar mancomunadamente con el sector público. Se vienen momentos difíciles y necesitamos algunas medidas y que se sumen más sectores".



Por último, el presidente de la Bolsa de Cereales, Diego Maier, sostuvo: "este convenio ha sido muy esperado. Desde el sector tenemos un dinamismo de exportación, pero también sabemos que en Entre Ríos somos altos consumidores de materias primas y además estamos participando en otro proyecto del gobierno provincial que es la meza del maíz entrerriano para ver qué herramientas vamos a buscar para potenciar la producción de maíz. Está bueno de que busquemos ser una provincia exportadora de alimentos y no sólo de granos, y que podamos agregarle valor a otros sectores y actividades. Esta iniciativa apunta a ello y creo que terminará beneficiando al consumo local y al productor que es el iniciador de este eslabón".



Entre los objetivos del acuerdo, se destaca la intención de impulsar políticas innovadoras en materia de creación de nuevas empresas, desarrollo e internacionalización económica, capaces de reforzar la penetración de la producción entrerriana en el mercado nacional e internacional con vistas al crecimiento sostenible del empleo, el valor agregado en origen, la diversificación productiva y el desarrollo económico, productivo y social sustentable.



Con ese espíritu, se considera que estos objetivos necesitan la conformación de un espacio dinámico dotado de capacidad de articulación con actores públicos y privados de la provincia de Entre Ríos, en un contexto internacional dinámico. Por ello, se pensó en un espacio interinstitucional de amplio alcance, como ámbito privilegiado para el abordaje, análisis y propuesta de políticas públicas en la materia.



En este sentido, las entidades involucradas constituyen actores representativos a nivel provincial, de jerarquía y trayectoria en la vida económica y productiva, cuya participación en el Consejo interinstitucional resulta clave para su éxito. Además, el trabajo sinérgico junto a las referidas cámaras empresariales se encuentra en sintonía con los intereses que impulsan a las mismas, particularmente en lo referido a la promoción del comercio exterior, la radicación de inversiones y el desarrollo económico provincial en general.



Entre las acciones que enumera el Acuerdo, se cuentan:



a) Promoción del desarrollo económico provincial a partir de la creación de nuevas empresas y emprendimientos, y de la consolidación y escalamiento de las ya existentes.



b) Fomento de la inserción en el mundo de las economías regionales de la provincia de Entre Ríos, sus encadenamientos productivos y de las empresas que lo componen, en especial de las mipymes.

c) Sistematización de la oferta exportable provincial, búsqueda de su ampliación y desarrollo de herramientas de digitalización de la misma, dotándola de un carácter dinámico, accesible y participativo.



d) Análisis y diseño de programas e instrumentos de apoyo que contribuyan a facilitar el fortalecimiento de las capacidades estratégicas de las empresas entrerrianas a fin de mejorar su competitividad, su capacidad exportadora y la consolidación de aptitudes y capacidades.



e) Articulación y acompañamiento a las empresas para la búsqueda de fondos de financiamiento y acceso a los canales de cooperación económica y técnica nacional e internacional.



f) Posicionamiento de Entre Ríos ante inversores nacionales y extranjeros como destino atractivo de inversión y localización de actividades productivas y de servicios, facilitando mecanismos que faciliten la concreción de proyectos en la provincia y fomentando la participación de la provincia y las cámaras empresariales en organizaciones, rondas de negocios, misiones, ferias, foros, exposiciones y herramientas similares, con acento en la digitalización de la oferta en el marco de la actual coyuntura internacional



También se prevé la posibilidad de invitar a participar como adherentes de las reuniones de dicho Consejo a representantes de otros organismos del sector público en cualquiera de sus niveles, representantes de otras entidades empresarias, cámaras sectoriales, federaciones de cooperativas radicadas en la provincia, clústeres productivos, centros profesionales ligados al comercio exterior y universidades con sede en la provincia, para el abordaje de asuntos que resultaren de su competencia sectorial o de su experticia.