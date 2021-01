"Tengo una mirada altamente positiva respecto de la vuelta a la presencialidad"

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, sostuvo que tiene una mirada "altamente positiva" respecto del retorno a la presencialidad en las aulas de una forma "segura" y que espera que en los primeros días de marzo haya una "buena base" de asistencias que permita "recuperar esa normalidad arrebatada por la pandemia"."Yo tengo una mirada altamente positiva de que vamos a lograr que todas las escuelas estén abiertas con el reinicio del ciclo lectivo en el marco de la presencialidad, y en los primeros días de marzo tengamos una buena base de presencialidad segura, que con los indicadores epidemiológicos, podamos ir intensificando", dijo el funcionario en declaraciones a CNN Radio.Del mismo modo, consideró que de esta forma se apunta a "poder recuperar esa normalidad que nos ha arrebatado la pandemia".Trotta reafirmó así la idea de "priorizar la presencialidad cuidada y ordenada con el cumplimiento de los protocolos" y en un trabajo "conjunto con los gobernadores".Consultado sobre si avalaba que le descuenten a los maestros porteños los días que no asistan a clases tal como anunció el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Trotta respondió: "Yo no estoy de acuerdo a que se llegue a una instancia de tanta tensión cuando todavía tenemos tantas semanas por delante para fortalecer el diálogo"."Llegado el momento cada jurisdicción puede tomar su decisión pero hay que poner lo mejor de cada uno", dijo el ministro y agregó que "la descalificación está a flor de piel y eso no corresponde".Del mismo modo, resaltó que también existen conflictos en otras jurisdicciones como Neuquén pero que "tenemos que priorizar espacios de encuentros porque frente al conflicto, no pierde la Ciudad de Buenos Aires ni los sindicatos, sino los chicos en la escuela"."No es momento de plantear posiciones extremas sino hacer un esfuerzo para que haya dialogo, y le pido al jefe de Gobierno porteño (Horacio Rodríguez Larreta) que se pueda involucrar él mismo, así como se lo pido a cada uno de los gobernadores", sintetizó.Télam.