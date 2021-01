Gobierno publicó decreto que extiende el distanciamiento hasta el 28 de febrero

Política El Gobierno extendió hasta el 28 de febrero el distanciamiento para todo el país

Sobre este punto, ecuando el cociente (resultado de dividir) entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos, sea superior a 1,20; o cuando el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100 mil habitantes, sea superior a 150.y demás actividades educativas no escolares, el Gobierno le dedicó un artículo especial en el que precisó que se podrán reanudar de forma presencial siempre que se cumplan los parámetros definidos por el Consejo Federal de Educación. Esto regirá tanto para el DISPO como el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).Además, las autoridades aclararon que en aquellos casos en que resulte necesario disminuir la circulación de personas a fin de mitigar la propagación del coronavirus, "se deberán implementar políticas sanitarias que prioricen el funcionamiento de los establecimientos educativos con modalidades presenciales".Asimismo,Para poder utilizarlo, deberán tramitar el Certificado Único Habilitante de Circulación., utilización de tapabocas y cumplimiento de los protocolos y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias locales y nacionales.También(según las recomendaciones de la autoridad sanitaria nacional)., podrán realizarse con cumplimiento de las pautas de higiene y cuidado y respetando los protocolos de cada una de ellas. En lugares cerrados, la concurrencia no podrá ser superior a 10 personas.Por el contrario, permanecen prohibidos los eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos o familiares y actividades en general de más de veinte personas en espacios cerrados y en espacios privados al aire libre; los eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos al aire libre con concurrencia mayor a cien sujetos; la práctica deportiva en lugares cerrados con más de diez participantes o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros, y los cines, teatros, clubes y centros culturales.De la misma manera, en el AMBA por el momento solamente podrán utilizar el transporte público las personas afectadas a los servicios esenciales y quienes se encuentren expresamente habilitados para su uso, como ahora lo están alumnos y docentes.Por último, se ratificó que el jefe de Gabinete,según la situación epidemiológica y sanitaria del lugar debiendo darse cumplimiento a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación.