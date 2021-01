“La presencialidad y la escuela son irremplazables”, dijo Pagani

Este jueves, la ministra de salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, junto a parte de su equipo técnico, se reunió con representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). En el encuentro se expuso la situación epidemiológica de la provincia en materia de coronavirus, se brindaron precisiones sobre el Plan Rector de Vacunación Covid-19, y se habló sobre el retorno a las clases presenciales a partir del 1° de marzo., el secretario general del gremio docente, Marcelo Pagani destacó que tras el pedido de audiencia, “la Ministra accedió rápidamente. Nosotros queríamos conocer de primera mano la situación epidemiológica de la provincia, el proceso de vacunación a partir de la llegada de las dosis y poner a disposición nuestra organización sindical para colaborar en todo lo que sea necesario”.Respecto al regreso a las aulas, Pagani expresó que “ha quedado demostrado en este proceso de pandemia que la presencialidad y la escuela son irremplazables, más allá del fenomenal esfuerzo que hemos hecho los trabajadores de la educación para sostener la escuela pública y acompañar pedagógicamente a nuestros alumnos en la virtualidad”. Y agregó: “es en la presencialidad donde se da el hecho educativo”.En tal sentido, el gremialista aclaró que esa presencialidad “nunca se puso en duda, los sindicatos docentes siempre la defendimos y la entendemos como una cuestión central; pero en un contexto de pandemia, esa presencialidad debe darse en un marco donde sigamos cuidando la salud y la vida de los alumnos y los trabajadores que concurren a las escuelas y para eso son fundamentales las condiciones de bioseguridad y sanitarias que posibilitan llevar adelante esa presencialidad que no será como hasta la que tuvimos hasta marzo del año pasado”.Pagani dijo que esperan mantener un diálogo con las autoridades del Consejo General de Educación para poder buscar soluciones y “sintetizar lo mejor para la educación de la provincia de Entre Ríos”.“Estamos convencidos de la necesidad de vacunarnos todos y si bien el proceso no puede realizarse con celeridad, iniciar con el proceso de vacunación sería un dato muy positivo e importante para comenzar a trabajar desde otro lugar. Y en el mientras tanto, tenemos que plantear las cuestiones de bioseguridad que no pueden faltar en las escuelas. No puede haber escuelas sin baños en condiciones, que no tengan los elementos de higiene básica como jabón líquido, alcohol en gel y toallas de papel; que las aulas tengan ventilación. Estas son cuestiones que van a garantizar a esos grupos reducidos de alumnos que van a empezar con la presencialidad. Pero si no podemos plantear estos aspectos, será todo mucho más difícil”, expresó finalmente el secretario general de AGMER.