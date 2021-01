Chaco: Senadora tildó de "descerebrada" a jueza que suspendió la ley de aborto

Sociedad Una jueza de Chaco ordenó suspender la ley de aborto en esa provincia

La senadora nacional del Frente de Todos por Chaco María Inés Pilatti Vergara afirmó hoy que la jueza Beatriz Aucar de Trotti "es una descerebrada e irresponsable", y consideró que el fallo que suspendió la ley de aborto en la provincia "ataca a un derecho adquirido".La legisladora oficialista señaló que la medida cautelar que dio lugar al fallo "evidencia cómo se matan de risa los poderes concentrados y la gente ligada a la militancia religiosa"."Esta cautelar me indigna porque evidencia cómo se matan de risa los poderes concentrados y la gente ligada a la militancia religiosa", resaltó la senadora nacional."Perdieron el debate. Listo, ya tuvieron la posibilidad de hacerse escuchar. No fueron comprendidos mayoritariamente", remarcó la legisladora oficialista.A su entender, "estas triquiñuelas son rayanas de lo delictual" y "el prevaricato de la jueza es cantado"."(El gobernador Jorge) Capitanich no está a favor del aborto, pero jamás se le ocurrió levantar un tubo para pedir que no se vote el aborto. Pese a su postura, ayer el Gobernador pidió que intervenga la fiscalía de Estado en este tema", destacó Pilatti Vergara.Tras el fallo de la jueza chaqueña, el Gobierno habilitó un formulario para denunciar obstaculizaciones al acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE), que se encuentra vigente tras la sanción de la ley y la reglamentación.Se trata de una vía de reclamo dentro del área de Defensa del Consumidor, que está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo."Si la farmacia, obra social o prepaga te negó o restringió el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, completá este formulario de reclamo. Todos tus datos son confidenciales. Una persona de nuestro equipo se contactará con vos a la mayor brevedad", señala el aplicativo lanzado en las últimas horas.Días atrás, la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, había reconocido que en algunos lugares del país "va a haber más obstáculos" para la realización de abortos pese a la legalización de la práctica.De todos modos, la funcionaria nacional había remarcado que el Ministerio de Salud "acompañará a las mujeres para que se haga efectivo" el acceso al derecho.