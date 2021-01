El gobierno mantiene el objetivo de vacunar al 50% de la población hasta agosto

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, minimizó el impacto que pueda llegar a tener el retraso en la entrega de vacunas contra el coronavirus Sputnik V por parte de Rusia y afirmó que esa demora "no debería cambiar que para agosto haya un 50 por ciento de la población vacunada".



"Un retraso de dos semanas no debería cambiar que para agosto tengamos un 50 por ciento de la población vacunada", sostuvo el funcionario nacional en declaraciones radiales.



De esta manera, el integrante del Gabinete se refirió a las demoras en la entrega de dosis por parte del gigante euroasiático.



De todos modos, días atrás Rusia había ratificado que estaba "garantizado" el cumplimiento del contrato firmado entre la Argentina y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).



Salvarezza se encuentra cumpliendo aislamiento preventivo luego de haberse reunido con la intendenta del distrito pampeano de General Pico, Fernanda Alonso, quien contrajo coronavirus recientemente.



"Por ser contacto estrecho, voy a cumplir con los protocolos y a aislarme. Me encuentro bien, sin síntomas. Sigamos cuidándonos, la pandemia no terminó", informó el ministro a través de su cuenta de Twitter.