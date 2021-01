Robo de dólares en municipio: “va a ser difícil recuperarlo”, dijo el intendente

El presidente municipal de General Campos, Sergio Martínez, declaró en la mañana de este miércoles que el desfalco de los 36.000 dólares “me ha quitado el sueño y la tranquilidad en los últimos 20 días”, además de remarcar que “el dinero va a ser difícil recuperarlo, pero esperamos que aparezcan los responsables”.“Me ha quitado el sueño y la tranquilidad en los últimos 20 días. Uno no puede dormir, no puede descansar porque más allá que uno puede haber cometido errores, confiarse, no sabemos cómo puede pasar en una institución, o como alguien puede llevarse esta plata sin tomar las medidas del caso”, expresó.“Son días difíciles y uno no entiende como pudo haber pasado, pero pasó”, apuntó el intendente. “Ahora ya es tarde y hay que asumir la responsabilidad”, indicó Martínez que entiende que “el dinero va a ser difícil recuperarlo, pero esperamos que aparezcan los responsables y paguen por lo que hicieron”.“A las dos personas que estaban en la tesorería se les hizo un sumario administrativo y fueron separadas del municipio. Tienen 40 días para hacer su descargo y creo que no volverán a trabajar en el municipio”, anticipó el intendente Martínez en diálogo con“Yo no los quiero más en la Municipalidad “porque el daño que han hecho es muy grande. El descuido que han tenido no lo pueden tener en un municipio”, agregó Martínez y “es imperdonable”. Durante mi gestión no trabajan más en el municipio, aunque la Justicia lo determine, porque el daño que me han causado es muy grande”, dijo.“La carrera política de uno se termina con esto”, dijo en tono angustiado el intendente Martínez.“El dinero estaba destinado para un proyecto a 20 años. Hicimos un esfuerzo grandísimo para ahorrar ese dinero y que nos hagan esto es un daño grandísimo”, apuntó finalmente.