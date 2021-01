Vizzotti: “Argentina ha sido la puerta de ingreso de la Sputnik V a la región”

Política Arribó avión de Aerolíneas Argentinas con 220 mil nuevas dosis de la Sputnik V

La Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aseguró que Argentina "ha sido la puerta para el ingreso a la región de la vacuna Sputnik V" y dijo que "es bien importante generar información y poder compartirla" con los países vecinos.La funcionaria formuló estos conceptos durante una conferencia de prensa realizada en la localidad rionegrina de El Bolson, lugar donde viajó con motivo del 95 aniversario de la fundación de la ciudad, que no pudo concretar los festejos a raíz del incendio forestal que afecta a la región de Cuesta del Ternero.De la conferencia participaron también el Ministro de Deportes, Matias Lammens; la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras; y el intendende de El Bolson, Bruno Pogliano.Vizzotti resaltó el esfuerzo que se realizó desde el Gobierno Nacional para minimizar el impacto de la pandemia y destacó la tarea del ministro Lammens "por tener muchísima prioridad en la salud para poder implementar el turismo y por tener esa claridad de que la salud es el motor de la economía, del desarrollo y que sin salud no vamos a poder tener turismo, no vamos a poder tener empresas, ni productividad"."Estamos viendo que podemos trabajar en conjunto con los dos ejes", remarco Vizzotti y agrego que el turismo "es muy importante para la economía y también es muy importante para la salud emocional de las familias, que han tenido un año terrible y necesitan encontrarse y descansar para renovar energías y seguir este año que empezó" ."Estamos en un buen camino y demostrando que en Argentina se puede trabajar de esa manera" aseguro la Secretaria de Acceso a la Salud.En otro orden dijo que la Argentina "ha sido la puerta para la región de la vacuna Sputnik V gracias a la decisión del presidente" Alberto Fernández.