Francolini recibió el alta médica y retomó las tareas en su oficina

"Esta tarde me confirmaron el alta médica de COVID-19 y un rato después retomé actividades en mis oficinas de la Municipalidad de Concordia", señaló el intendente de Concordia, Alfredo Francolini.



El jefe comunal se alegró de "tener la posibilidad de volver a mi lugar habitual de trabajo". Y resaltó que le "reconforta también haber sobrellevado todo esto sin que mi condición médica se haya agravado".



"Sé bien que hay muchísima gente a la que el virus ha tratado muy mal y otros tantos a los que les costó la vida", resaltó.



Francolini aprovechó la oportunidad e insistió con la idea de que "en Concordia, las diferentes acciones que fuimos implementando, en articulación con el Comité Operativo de Emergencia Sanitaria, permitieron que la evolución de casos se desarrolle dentro de los límites predecibles para una ciudad como la nuestra".



"En estos últimos meses, cada vez que el escenario epidemiológico amenazó con desbordarse, tomamos medidas para evitar el colapso", recordó. Acotó que "en todo momento, las restricciones sirvieron para contener la ola de contagios y reencauzar la situación".



El jefe comunal valoró que "con las estadísticas como respaldo, podemos decir que el haber atenuado en todo lo posible el impacto de la pandemia en la salud pública justifica cada una de las medidas tomadas: otro sería el panorama si no hubiéramos actuado como lo hicimos".



Por último, agradeció "al personal médico que me asiste, a los amigos y afectos que tantos mensajes me hicieron llegar en estos días y a mi familia que siempre está, principalmente en los momentos más difíciles".