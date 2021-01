Destacan articulación del Estado con sector productivo para proyecto sustentable

Aldea productiva

En la actualidad hay 20 familias de productores rurales desarrollando sus emprendimientos y otras 20 familias de fuerzas de seguridad afincadas en la Colonia."Esta es una muestra del fuerte acompañamiento del gobierno provincial a todos los sectores a través de diversas herramientas, donde la prioridad es sostener la producción y el trabajo. No son hechos aislados, estamos trabajando en que haya arraigo en las zonas rurales, en políticas de infraestructura para las escuelas agrotécnicas y de zonas rurales, en los caminos de la producción, en rutas troncales de nuestra provincia, porque todo esto tiene que ver con una visión integral sobre qué perfil de provincia queremos y sostenemos", expresó al respecto la vicegobernadora Laura Stratta."En un contexto difícil como fue el 2020 y el 2021 mostrar los resultados en Guardamonte tienen que ver con definiciones políticas de nuestro gobernador Gustavo Bordet, que hablan de dónde el gobierno provincial pone la mirada. Es además una muestra de articulación entre la Legislatura, el Poder Ejecutivo con sus ministerios, pero también con Federación Agraria, con las y los productores en el marco de un contrato social que se selló para que pueda funcionar".Además, se refirió a la posibilidad que se abre de que "esta experiencia que es Guardamonte pueda servir de modelo, de ejemplo para otros lugares de la provincia donde hay también terrenos de estas características donde podamos impulsar este tipo de proyectos que suponen no solamente proyectos económicos o productivos, sino también proyectos de vida".Por su parte, la ministra Romero detalló: "Es un proceso que lleva años de trabajo y que ya está mostrando sus resultados. La aldea productiva Guardamonte está marchando, queríamos que se conozca la experiencia porque es uno de los propósitos del gobierno provincial"."Me parece muy importante que los productores tengan dos años de posesión de la tierra y luego accedan a la misma en caso de que su proyecto productivo evolucione. Para esto se hizo una selección con la que contamos no solamente con los organismos del Estado sino con la Federación Agraria, que se integró y trabajó en una comisión creada por la misma ley"."Hoy destacamos los consensos para este proyecto, que fue presentado por un legislador del justicialismo (Juan Navarro) pero fue avalado por toda la legislatura y acompañado por los distintos sectores sin diferencias políticas. Así que me parece un proceso virtuoso a destacar y para que se conozca que, en el centro de la provincia, en el departamento Tala, tenemos una aldea productiva que se llama Guardamonte", finalizó la ministra Romero.A su turno, el ministro Bahillo, enfatizó: "Ningún discurso que digamos reemplaza a la emoción y el amor con que los productores cuentan este proceso. Refleja la vocación política que tenemos porque este tipo de producciones necesitan el acompañamiento del Estado y durante un proceso que no se agota en el otorgamiento del campo o de la casa. Apoyamos con aportes productores ganaderos, hortícolas, apícolas y los bosques nativos para productores que hagan ganadería sustentable"."Brindar el espacio y la oportunidad para que estas familias puedan consolidar su proyecto productivo y su proyecto de vida", afirmó el ministro de Producción.El titular de la cartera productiva provincial se pronunció acerca de la Colonia Productiva Guardamonte afirmando: "Desde el Ministerio de Producción estamos muy conformes con el funcionamiento de la Colonia Productiva Guardamonte, la cual busca impulsar el desarrollo económico, productivo, social y educativo de la zona, tratando así de promover el arraigo rural mediante el afincamiento definitivo en la zona de los vecinos del lugar. A través de proyectos productivos como este, el gobierno de Entre Ríos emprende la tarea de revitalizar la especial trascendencia del Estado para intervenir en el impulso de políticas de fomento de actividades que generen trabajo genuino y propicien la igualdad de oportunidades"."Asimismo, se aprovechan bienes estatales mediante el uso y explotación de los mismos de manera ambientalmente sustentable y diversificada, lo cual impacta directamente en los proyectos de vida de las familias que integran Guardamonte. Es por ello que celebramos este tipo de iniciativas de carácter interministerial impulsadas por el gobernador Gustavo Bordet, y nos comprometemos a su vez a seguir indagando en nuevas formas de apoyar a nuestros pequeños productores", finalizó Bahillo.Al hacer uso de la palabra, la productora Eladia Weber, contó que en la primera visita "la mayoría de los productores no encontraban sus casas por tanta emoción que teníamos de estar en el lugar" y destacó el trabajo que realizaron entre todos para embellecer ese espacio.Nos fuimos yendo a vivir de a poquito", dijo y comentó luego acerca de su proyecto productivo que cuenta con abejas reinas que integran "el único criadero de Entre Ríos. Llegan técnicos apícolas de distintos lugares del país y revisan las colmenas. Tenemos que cumplir con un protocolo para poder vender ese material certificado por esas personas, además de todo lo que es la parte sanitaria, y curar con productos aprobados por Senasa".La productora sostuvo que "cuando nos avisaron que habíamos quedado seleccionados en la Colonia, estuve emocionada como estoy ahora. Feliz porque me crié en el campo y toda la vida sufrí por haberme ido a la ciudad. Ahora tengo la oportunidad a los 50 años de poder volver a vivir al campo y agradezco a todas las autoridades, al gobernador, a la ministra Romero y al ministro de la Producción, el habernos dado esa posibilidad".Finalmente, el dirigente de la Federación Agraria Argentina, Alfredo Bel, sostuvo que para esa entidad "es uno de los hechos más trascendentes de los últimos años", y recordó que desde 2015 "se empezó a plantear con mucha fuerza la posibilidad que este campo sea destinado a una colonia tradicional y de la que supimos ver durante mucho tiempo en Entre Ríos"."Son lugares donde hay familias trabajando y produciendo, y además con la vocación y el compromiso de ocupar y habitar el campo como un propietario agropecuario", manifestó.Estuvieron presentes, el diputado provincial Juan Navarro; el presidente del Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades, Ricardo Etchemendy; los productores afincados en la Colonia, Maria Elena Larrosa, Hernan Gagolín y Ubaldo Rojas y el presidente de la Comuna de Guardamonte, Eligio Briozo.Además, el intendente de Maciá, Juan Diego Conti; el secretario de Asuntos Municipales, Fabián Flores; la secretaria de Cultura, Francisca D´Agostino; el subsecretario de Comunas, Mariano Núñez; el director de Juntas de Gobierno, José Bantar, el director del instituto audiovisual deEntre Ríos, Julio Gómez y el representante de la Federación Agraria, Elvio Guía.Participaron, vía remota, diputados y senadores provinciales y miembros de las comisiones en las que la Ley tuvo tratamiento en la gestión anterior. Diputados y senadores nacionales, intendentes y ex intendentes, presidentes comunales y de Juntas de Gobierno del departamento Tala.En la oportunidad, se presentó un video-documental realizado por el Ministerio de Gobierno y el Instituto Audiovisual de Entre Ríos.