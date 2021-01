Fernández destacó el ritmo de recuperación y rechazó "ajustes irresponsables"

Política Arribó avión de Aerolíneas Argentinas con 220 mil nuevas dosis de la Sputnik V

El presidente Alberto Fernández advirtió hoy que "la opción no es la vida o la economía, sino la vida con más y mejor economía", mientras destacó que la actividad se recupera en la Argentina a un ritmo mayor del esperado.Al hablar ante el Foro Económico de Davos, el jefe de Estado advirtió, además, que "no hay lugar para más ajustes irresponsables"."Las medidas adoptadas han sido fundamentales para iniciar una recuperación, que está siendo más veloz de lo que pensábamos hace unos meses. La opción no es la vida o la economía, sino la vida con más y mejor economía", enfatizó el mandatario.Destacó que el sector industrial "viene teniendo una recuperación notable" e indicó: "En la industria ya registramos 4.500 puestos de trabajo que antes de la pandemia no existían"."Alcanzamos un acuerdo (con los acreedores) con un nivel de aceptación de más del 99% y despejamos el camino para un futuro con producción y trabajo", enfatizó, y destacó que "el diálogo con el Fondo Monetario Internacional está en marcha y ha sido hasta aquí muy constructivo".Dijo que "el programa que se acuerde con el Fondo será enviado al Congreso nacional para involucrar a toda la dirigencia política argentina en un camino de desarrollo, que tenga la sustentabilidad de la deuda, la inclusión social y la transparencia como política de Estado", señaló.Dijo que su Gobierno "ha decidido que se inicia prontamente un Consejo Económico y Social para el Desarrollo, que convocará en sentido amplio y permanente a todos los actores del país a consolidar rumbos previsibles de mediano y largo plazo".De ese modo, afirmó que su "compromiso con la inversión, la producción y el trabajo es absoluto"."El sector privado es un socio esencial para afrontar las reformas que permitan la escalada productiva y tecnológica de la Argentina. Tan esencial como lo es la fuerza de trabajo", apuntó."Estamos comprometidos en avanzar en el camino hacia una recuperación sostenible y alineada con los objetivos climáticos del Acuerdo de París", resaltó.