Bahillo: “La cantidad de turistas con Covid ha sido ínfima”

Sociedad Desde Gualeguaychú pedirán prolongar durante febrero las restricciones nocturnas

El ministro de Producción y Turismo, Juan José Bahillo, dijo aque la actividad turística en Entre Ríos “es de buena a muy buena en este contexto que permite la pandemia. No se puede comparar con temporadas anteriores, porque no se puede desarrollar todo el potencial”.Ejemplificó que “no hay fiestas populares muy arraigadas y por las cuales nos visitan desde otras provincias. A ese producto turístico no lo tenemos”.No obstante, recordó que “Entre Ríos es la provincia que está tercera en cuanto a la cantidad de visitas en territorio argentino y corroboramos con los municipios que estamos en un nivel importante. Es un sector que estuvo ocho meses cerrado. En un mes y medio no puede solucionar todos los problemas. El desafío es seguir trabajando con ellos y junto con Salud, para ver cómo logramos una mayor apertura de actividades”.El funcionario destacó que fue “muy bueno” el cumplimiento de los protocolos y que es uno de los puntos más valorados por los turistas, junto con la cercanía de los principales emisores de turistas como Buenos Aires. “La cantidad de visitantes con covid ha sido ínfima”, manifestó.