El concejal detenido rechazó la versión policial y dijo que no conducía ebrio

El concejal Santiago Buktenica, detenido por la Policía de Feliciano el sábado 16 de enero por la noche bajo los cargos de resistencia a la autoridad y portación de arma no declarada, rompió el silencio y negó los cargos en su contra, cargó contra la Policía y volvió a fustigar el uso «político» de su caso.“Lo que sucedió el sábado 16 pasado fue una situación viciada de desinformación en la que”, dijo Buktenica, que integra el bloque de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de San José de Feliciano.En las primeras posteriores a su detención por parte de la Policía, Buktenica se había negado a hablar de lo sucedido. Sólo afirmó, que se trató de una “persecución política”.Entre las falacias que a su juicio se han dicho sobre lo ocurrido a mediados de mes en Feliciano, está el hecho de que, tanto al personal policial que me detuvo como al médico policial, lo que dejé consignado en un acta notarial por escribano público”.“Tampoco es cierto (dijo el edil de Juntos por el Cambio), como que tampoco me di a la fuga, ya que en los dos controles en que se me detuvo la marcha de mi vehículo, presenté todos los papeles solicitados por las autoridades policiales”.El edil que se referencia en el PRO (Propuesta Republicana) dijo que el caso se, aclarando por último que daré todas las batallas necesarias para evitar que de esta situación algunos saquen algún rédito político, como lamentablemente y con muy malas artes se está intentando desde algunos sectores”, dijo a través de un pronunciamiento público.