La provincia fortalece la red de Hogares de Protección Integral para Mujeres

La vicegobernadora Laura Stratta; la ministra de Desarrollo Social Marisa Paira; e integrantes del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Nación; mantuvieron un encuentro de trabajo con los equipos de los hogares de protección a mujeres en situación de violencia por razones de género.En modalidad virtual, representantes de los hogares de protección de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Feliciano, Chajarí, San Salvador y Villaguay; se reunieron con la vicegobernadora, Laura Stratta; la ministra Marisa Paira; la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Mariana Broggi; y la subsecretaria de Abordaje de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Laurana Malacalza. Durante el encuentro se compartieron las agendas de la provincia y la Nación con el objetivo de consolidar un espacio de trabajo articulado para acompañar en las comunidades las tareas de asistencia a personas que sufren violencias por razones de género.En ese marco la vicegobernadora Laura Stratta se refirió a "la necesidad de tejer redes para fortalecer el tejido social. Si hay algo que nos ha dejado la pandemia es una muestra clara de que nadie se salva solo y que es en la articulación entre el gobierno nacional, el gobierno provincial, los gobiernos locales y las organizaciones de la comunidad, que encontramos respuestas integrales a las demandas que nos plantea la sociedad".Además destacó "decisiones estratégicas en torno a fortalecer las áreas municipales" que se fueron tomando desde el Gobierno provincial para acompañar su tarea, así como iniciativas legislativas de relevancia para revertir las desigualdades de género como la sanción de la ley de Paridad Integral, que se trabajó en el marco de una red multipartidaria y multisectorial; la ley de inclusión laboral trans; y la presentación de un proyecto de ley para contar con un nuevo Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia por Razones de Género "que estuvimos trabajando con el Ministerio, con las organizaciones de la comunidad, con las áreas Mujer y que plantea este modo de hacer interministerialmente, intersectorialmente", sostuvo.Respecto a ese proyecto Stratta destacó que se trabajó desde una mirada amplia para que pudiera contemplar la diversidad de realidades que existe en la provincia, entendiendo que "no hay un solo tipo de mujer sino que hay muchas mujeres, que no hay una sola forma de violencia sino que hay muchas violencias". Dicha iniciativa legislativa, indicó, tomó estado parlamentario en la Cámara de Senadores y será debatida en los primeros meses de este año.Durante la reunión además puso en valor la tarea comprometida de los hogares ante el contexto adverso de la pandemia y celebró la posibilidad de fortalecer y dar continuidad a esos espacios de encuentro.En el mismo sentido, al hacer uso de la palabra, la ministra Paira señaló: “Es importante destacar el esfuerzo que han realizado los equipos en cada territorio el año pasado, que no fue sencillo por el contexto de pandemia que atravesamos. En este sentido, vale poner en valor el trabajo conjunto que estamos construyendo en cada comunidad, acompañando las estrategias que se plantean los gobiernos locales”.“La mirada integral ha sido el sentido que sostuvo e impulsó las políticas que diseñamos en materia de género y diversidad, continuando el trabajo que vienen llevando adelante hace varios años el gobernador Gustavo Bordet y la vicegobernadora Laura Stratta. Para nosotros es fundamental generar herramientas para descentralizar las acciones y acompañar a los gobiernos locales en materia de atención y prevención de las violencias, porque esto nos permite trabajar a partir del principio de inmediatez ante la vulneración de un derecho”.Por su parte, Broggi explicó: “Es importante institucionalizar estos espacios de encuentro e intercambio, donde poder plasmar los proyectos que cada Hogar lleva adelante. Nuestro objetivo es consolidar la articulación con la nación y los municipios para fortalecer el trabajo en territorio. Vamos a continuar construyendo consensos en relación a los abordajes de las violencias garantizado los derechos de las mujeres”.En relación a las políticas que lleva adelante la cartera nacional, Malacalza expuso las líneas de trabajo, y dijo: “El esfuerzo que han hecho en la pandemia cada uno de los hogares ha sido clave para tejer redes. Nuestro gran impulso desde el Ministerio es la articulación del gobierno nacional con las provincias y los municipios, para fortalecer la trama de protección de cuidados que sabemos todas que se requiere ante una situación de violencia por motivos de género”.Además agregó: “En estos casos tan complejos estamos convencidas que la salida no es individual, por eso tejer tramas colectivas, territoriales, en articulación con las distintas instancias gubernamentales y de las organizaciones de la sociedad civil; permite construir sociedad más justas y equitativas”.