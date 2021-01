Apertura sobres para obra de optimización servicio de agua potable Santa Elena

La apertura, que se realizó en la sede municipal de Santa Elena, contó con la presencia del ministro de Planeamiento de la provincia de Entre Ríos, Marcelo Richard; el intendente local Domingo Rossi; la diputada nacional Mayda Cresto; el jefe del distrito Entre Ríos en Vialidad Nacional, Daniel Koch y Luis Trupiano, de la Dirección de Provincial de Obras Sanitarias, entre otros.



“Se trata de otra obra muy importante para la provincia de Entre Ríos. El gobernador Gustavo Bordet nos pide que trabajemos y estemos presentes en todos los departamentos. Por eso nos pone feliz este momento clave que empieza a transitar la ciudad de Santa Elena. Estas obras de agua son transformadoras en una población”, dijo el arquitecto Richard.



“Siento mucha emoción y gratitud porque trabajamos fuertemente para que se pueda vivir mejor y llevar soluciones concretas”, manifestó a su turno Rossi. “Las gestiones son consecuencia del trabajo articulado entre Nación, a través del Enohsa que preside Enrique Cresto, el gobierno provincial y la comuna”, agregó el presidente municipal.



Cabe destacar que la ciudad de Santa Elena es un Municipio del Departamento La Paz y se ubica a la vera oriental del río Paraná a unos134 kilómetros de la capital de la provincia. De acuerdo al Censo 2010, su población asciende a 33.883 habitantes, pero aumenta por el turismo en los meses de verano. Actualmente la captación del agua potable se realiza a través de tres bombas ubicadas a la vera del rio Paraná, que aspiran el agua de dicho rio desde una distancia aproximada de 25 metros.



La obra de Optimización de impulsión, tratamiento y almacenamiento de red de Agua Potable de la ciudad de Santa Elena tiene un presupuesto oficial de 91.123.423,82 pesos y un plazo de ejecución de 300 días corridos.



Las ofertas



Las empresas interesadas en la ejecución de los trabajos que se presentaron fueron tres: OICSA (por un monto de 107.933.350,62 pesos), Antolín Fernández (95.976.532,80 pesos) y BHY(118.631.275,64 pesos).



Detalles de la obra



Se propone la instalación de dos electrobombas sumergibles, del tipo turbina de eje vertical apta para bombear agua cruda, desde la toma hasta la planta potabilizadora con su correspondiente tablero de control y cableado especial, cable para reguladores de nivel, etc.



Para que el sistema pueda funcionar en su totalidad, se realizará una obra Civil sobre el muelle existente de acceso a la toma dispuesto sobre el Río Paraná, se reforzará la estructura del mismo para disponer sobre él una plataforma cuyo nivel será superior a la cota de máxima crecida histórica, donde se colocará la “Toma” propiamente dicha con todos sus elementos, mecánicos y eléctricos, válvulas y piezas especiales.



También se completará la estructura de acceso al muelle de toma mediante la construcción de una estructura metálica que contenga vigas, plataforma, barandas, etc.



En la planta de tratamiento se reemplazará el sistema de tratamiento actual por sistema tipo Leopold ampliando la instalación actual de 3 a 4 filtros. Previamente a dicha instalación se repararán los recintos de hormigón y se procederá al pintado de los mismos. Se prevé además el recambio total de ocho válvulas de diámetro 350 mm, cuatro de diámetro 300mm y ocho de diámetro 250mm , también se cambiaran todas las cañerías de acero, codos, etc. que componen el sistema de carga, descarga, como así también la canaleta para lavado de filtros.



En el Predio de la Cooperativa de Agua Potable, se instalará una cisterna vertical de almacenaje de PRFV, de 135.000 litros de capacidad, se proveerá e instalará el sistema de bombeo al tanque elevado existente y todos los elementos e interconexiones necesarios que aseguren el correcto funcionamiento del sistema.