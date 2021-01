Macri lanzó una fundación que se centrará "especialmente" en la educación

NADIE LOS PODRÁ PARAR



Hoy es un día muy especial para mí y todo el equipo que me acompaña porque presentamos la... Publicado por Mauricio Macri en Martes, 26 de enero de 2021

El ex presidente Mauricio Macri presentó hoy una fundación con su nombre para "trabajar en distintos proyectos e iniciativas" y señaló que "especialmente" se dedicará a "programas e incentivos para promover en el país una educación de calidad"."Hoy es un día muy especial para mí y todo el equipo que me acompaña porque presentamos la fundación que lleva mi nombre.Desde la nueva Fundación Mauricio Macri nos dedicaremos a trabajar en distintos proyectos e iniciativas, entre ellos, muy especialmente, sobre programas e incentivos para promover en el país una educación de calidad", sostuvo el ex mandatario.A través de un documento publicado en su cuenta de Facebook y titulado "Nadie los podrá parar", el líder del PRO precisó que los programas "se orientan a reconocer la innovación de los maestros y también a la formación de directivos para que puedan liderar la inmensa transformación que se necesita"."La educación no puede ser un tema sólo de los docentes, de las efímeras autoridades que gobiernan, y muchísimo menos de los sindicatos. Es un tema fundamental de cada familia, que sabe que el destino de sus hijos dependerá de cuánto aprendan en su escuela", remarcó Macri.E insistió: "Tenemos que asumir que la educación es algo demasiado importante para dejarlo solo en manos de ministros y delegados sindicales. Ellos no pueden ser los dueños del porvenir de millones de personas. Es cierto, esperamos que todos puedan aportar conocimientos y opiniones, pero la voz de las familias, que representan en sus demandas y anhelos a sus hijos, debe ser la que suene más fuerte, la que se escuche con más atención, la más respetada".El ex jefe de Estado afirmó que "el mundo está cambiando a una velocidad sin antecedentes" y se quejó de que "la Argentina con sus políticas parece ir en sentido contrario en todos los temas, también en educación"."Reconozcamos algo de una vez: no estamos así por la pandemia. Estamos así por la impericia del gobierno que tomó una secuencia de decisiones erradas en casi todos los temas que nos hicieron perder un año completo de escuelas. El daño causado sobre los alumnos es imperdonable y tal vez irreparable", afirmó Macri.En el texto, el líder del PRO también pidió recordar que "el destino común depende de cada uno y de la fuerza que se desarrolle para actuar como un conjunto".Y concluyó: "El futuro que merecemos sigue intacto delante nuestro. Para alcanzarlo debemos antes que nada luchar contra la resignación y la mediocridad. Desde nuestro lado, esta fundación que comienza hoy es un paso muy importante en esa lucha. Vendrán muchos otros pasos, vendrán los tuyos que avanzarán sin que nadie los pueda parar".