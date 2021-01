UPCN: “Quieren descontar un código a las cocineras que se tomen las vacaciones”

“Que al personal de Comedores Escolares se le practique un descuento por tomarse sus vacaciones, es un hecho que carece de sentido. El gobierno no ha tenido en cuenta ni siquiera que las cocineras han trabajado los días sábado durante un tiempo prolongado y aún no le han devuelto los francos a la mayoría de ellas. Es más, las han obligado a tomar las vacaciones en enero, sin respetar la normativa que establece otros plazos para hacer uso de la licencia anual ordinaria”, señalaron desde UPCN.“Sin dudas, esta no es una buena manera de comenzar un año en donde hoy comienzan las paritarias. Si estas son las señales, la paritaria realmente va a ser conflictiva, porque el gobierno parece no estar dispuesto a concretar algunas decisiones políticas que son de justicia para los trabajadores”, consideraron desde el gremio.“UPCN está pidiendo que se revea la situación y rápidamente se dé una respuesta. Justamente, el 23 de enero se conmemora la fecha en que Perón habilitó en 1945 a los trabajadores argentinos el goce de vacaciones pagas”, agregaron."Hacer ahorro con las cocineras no es propio de un gobierno peronista. Esta medida las afecta en lo salarial, son las que tienen las menores categorías y los menores ingresos en la administración pública, y encima pretenden esto, que vendría a ser un castigo. La licencia anual ordinaria es un derecho al descanso por lo trabajado, entonces, no se justifica de ninguna manera que se recorte el salario", dijo la Secretaria Gremial, Carina Dominguez, y agregó: "Ni en salud ni en ningún otro lugar se ha hablado de practicar este mismo método. Evidentemente, esto es producto de un área que muestra insensibilidad por un sector de trabajadores que realmente lo ha dado todo al momento de prestar el servicio", remarcó."Ellos abusan de la situación, saben que enero es un mes donde la administración pública está de receso y pretenden una medida más de ajuste, sumada a las que vienen ejerciendo continuamente desde el año pasado y que nosotros dijimos, 'estamos en alerta', porque aquellas decisiones que tomaron en plena pandemia unos meses atrás podían ser el principio de un ajuste más profundo. Lo que se está demostrando, es que esas medidas están apareciendo en sectores postergados como los comedores", concluyó Dominguez.