Para AMET, “la bimodalidad llegó para quedarse en este proceso de pandemia”

Política El gobierno y los gremios tendrán hoy la primera reunión paritaria de 2021

Regreso a las aulas

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) será uno de los gremios que este miércoles a las 10 se sentará en la Secretaría de Trabajo de la Provincia a escuchar cuál es la propuesta salarial que el Gobierno entrerriano pondrá sobre la mesa.“La expectativa es que el ofrecimiento al menos cubra la pérdida del poder adquisitivo que se viene dando debido al fuerte proceso inflacionario”, sostuvo el titular del gremio, Andrés Besel.En este marco, el dirigente consideró que “hay que empezar a desarrollar un proceso de recomposición constante del salario, teniendo en cuenta que al gobierno de Gustavo Bordet le quedan tres años de gestión y que viene habiendo una pérdida importante del salario, de 18% en el sector privado y del 20% en el estatal”.Agmer va un por piso de aumento del 36% ¿Coinciden con esa cifra?, le consultó esta Agencia, a lo que el sindicalista respondió: “Ese es el número de la inflación anual, por lo que entendemos que ese debe ser el piso de la propuesta del Ejecutivo”.Finalmente, Besel advirtió al Gobierno sobre la necesidad de que este año el porcentaje de aumento se defina en la instancia de paritaria, a diferencia de lo que sucedió el año anterior.El debate sobre el retorno a las clases presenciales “seguramente estará presente en la reunión de este miércoles”.“El 12 de enero presentamos un temario de temas a abordar, a pedido del propio gobierno, donde ese punto está incluido”, acortó.Luego recordó que “el año pasado en las escuelas técnicas y agrotécnicas se hizo una prueba piloto que incluyó el retorno a las aulas de los estudiantes de séptimo año. Hay varias escuelas que están en condiciones, pero hay otras que no, por ejemplo la técnica de la ciudad de Villaguay”, señaló.Dijo que el gremio “ha dejado constancia, a través de escribano público, que hay establecimientos que no están en condiciones de albergar a estudiantes y docentes”.El dirigente de AMET consideró que “la bimodalidad es un sistema que en algunas escuelas se ha empezado a instaurar el año pasado y que creo que llegó para quedarse en este proceso de pandemia y hasta tanto haya una vacunación masiva que habilite el retorno total a las aulas”.Más adelante indicó que la Provincia elaboró un protocolo de trabajo que deja en claro que no puede haber 30 chicos en un aula porque está determinado que tiene que haber dos metros de distancia, por lo que “el 90% de las escuelas no está en condiciones de albergar en un aula a esa cantidad de estudiantes”.En este marco, Besel sostuvo que “la modalidad de asistencia es un punto que habrá que discutir con el Consejo General de Educación”. (APF)