Bordet acordó más controles con personal de Prefectura

El gobernador Gustavo Bordet trató cuestiones vinculadas a la seguridad de la navegación, control de pesca y normativas en el marco del covid 19, con el director de Prefectura de Región Centro, prefecto General Rogelio Pellegrino, y el jefe de Prefectura de Paraná, prefecto Principal Julio Santana.Junto a la vicegobernadora Laura Stratta y a la ministra de Gobierno, Rosario Romero, el primer mandatario entrerriano se reunió con los referentes de Prefectura en la Casa Gris.Al término del encuentro, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, comentó que "el gobernador planteó como eje de los temas, los controles conjuntos que hacemos los Estados nacional y provincial con motivo de la pandemia, y especialmente en todo lo que es la navegación, la prevención de que no existan reuniones no autorizadas que a veces se hacen en las islas".Detalló luego que "se abordó la temática de las islas entrerrianas que están frente a Rosario. Allí hay mucho tránsito de embarcaciones y hubo un compromiso de labor compartida que de hecho ya se viene haciendo pero que vamos a fortalecer en los próximos meses porque estamos todavía en pandemia y en muchos casos el verano y las altas temperaturas propician que se hagan encuentros masivos que no debieran existir en territorio de las islas"."Dialogamos sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con la navegación, con el rol de Prefectura y con el trabajo compartido con las autoridades provinciales", continuó diciendo la funcionaria, al tiempo que indicó que "si tuviéramos que trazar un diagnóstico de cómo actuó la población entrerriana, tendríamos que decir que lo hizo con mucha responsabilidad porque los casos de las personas que no respetan las normas de restricción o de distanciamiento son las menos. Lo que ocurre es que son los que provocan mayor necesidad de trabajo tanto de las fuerzas de seguridad provinciales como nacionales".Por su parte, Pellegrino comentó que dialogaron sobre "el control de fiestas clandestinas, aglomeraciones de personas y cuidados en torno al distanciamiento, además de la capacidad máxima que hoy tienen las embarcaciones hasta el momento restringida al 50 por ciento de personas a bordo"."Hay que hacer un trabajo en conjunto entre la Prefectura, que en este caso representa al Ministerio de Seguridad de la Nación, y la provincia de Entre Ríos, además de todos los Estados municipales", sostuvo."Cada persona tiene su cuota de responsabilidad. Todos debemos ser responsables para cuidar al otro. Prefectura trata de evitar las aglomeraciones y las fiestas clandestinas por lo cual se patrulla permanentemente el río y las zonas, y de esa manera buscar que el Estado esté lo más presente posible", remarcó.En cuanto a Paraná, Santana mencionó que el viernes pasado salió una resolución en la que el municipio permite que "las embarcaciones naveguen en su capacidad total". En ese marco, recomendó que "las embarcaciones que tienen cabinas cerradas, se ventile previo encendido de motores, verificar los elementos de seguridad, documentación y evitar que se exceda la capacidad de personas permitida para cada embarcación".Por último, dijo que "se sigue trabajando dentro de los lineamientos que dispuso a través del Ministerio de Seguridad, en conjunto con lo que el gobernador Bordet solicita".También participó del encuentro el encargado de Relaciones Institucionales de la Dirección de Región Centro, ayudante de Segunda Sebastián Ábalos.