ANSES asegura que los cambios en la cuenta de Macri fueron realizados en 2018

La ANSES aclaró este lunes que los cambios en la información personal de la cuenta de Mauricio Macri en el organismo fueron realizados en 2018, es decir, durante su gestión."La ANSES comunica que el informe preliminar realizado por el organismo ha arrojado como resultado que la alteración de los datos personales de la aplicación MI Anses del ex presidente Mauricio Macri ha sido realizada en el año 2018", sostuvieron desde el organismo en un comunicado.Y agregaron: "Por otro lado, dicho informe pudo constatar que no ha sido personal de planta del organismo quien ha modificado esos datos en el año 2018".Días atrás se conoció que la cuenta de ANSES de Mauricio Macri había sido hackeada y algunos de sus datos personales habían sido alterados.En otras palabras, en el sitio web donde debía estar consignada la información personal vinculada a los datos previsionales del ex jefe de Estado aparecían datos apócrifos, como una casilla de mail falsa cuyo dominio era "MMLPQTP@hotmail.com".Ante las críticas que recibió el organismo estatal por estos ataques informáticos, ANSES aclaró que los cambios en la cuenta de Macri fueron realizados en 2018, cuando éste todavía era Presidente.