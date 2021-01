Gobierno entrerriano gestiona la prórroga de la emergencia turística y los ATP

El ministro dio cuenta de los resultados de la temporada turística hasta el momento y de las gestiones para prorrogar la emergencia del sector en la provincia, en acuerdo con lo expresado por el gobernador Bordet. Asimismo, indicó que se planteó al gobierno nacional la necesidad de dar continuidad a los ATP, atendiendo a la situación de los prestadores turísticos, con quienes se dialoga en forma permanente.En relación a la situación del turismo en Entre Ríos, el ministro subrayó el esfuerzo y las acciones tanto del sector privado como del Estado por poner en marcha una actividad de gran importancia en la provincia, por el impacto económico que genera. Bahillo destacó los logros alcanzados después de ocho meses de inactividad, aunque señaló que “si bien la provincia se posiciona en el tercer lugar entre las elecciones de los veraneantes, esto no significa que los diversos problemas que afectan al turismo en pandemia se hayan solucionado”.“Habilitamos la actividad turística el primer fin de semana de diciembre y se comenzó a trabajar en un nivel aceptable, teniendo en cuenta que los protocolos exigen fuertes regulaciones que afectan la potencialidad que tiene el sector y en todas las localidades de la provincia. Tenemos que evaluar la temporada en el contexto en el que estamos”, señaló.En comparación con el movimiento turístico en resto de las provincias, entre las cuales Entre Ríos se ubica tercera, Bahillo señaló que: “Es bueno pero no suficiente. Somos conscientes de esta realidad y por ello estamos gestionando la continuidad de la emergencia en el sector y de los ATP”, agregó Bahillo.Cabe mencionar que esta temporada no están habilitadas las fiestas populares de la provincia que suponen una concurrencia masiva de público. “Las fiestas populares entrerrianas constituyen una gran oportunidad para las distintas localidades entrerrianas y este año no contamos con eso”.Bahillo destacó la actitud de los prestadores turísticos de la provincia “que han hecho un enorme esfuerzo por poner en condiciones los espacios y actividades que ofrecen, por cumplir los protocolos y brindar a quienes nos visitan la oportunidad de descansar y relajarse después de un año muy complejo para todos”.Finalmente, el ministro expresó que “nuestra tarea supone seguir con atención cómo va respondiendo el sistema de salud de la provincia, ya que esto se relaciona directamente con la posibilidad de movilidad de la gente”, finalizó reconociendo esfuerzo de los trabajadores de salud cuya tarea no ha tenido pausa desde el inicio de la pandemia.En Argentina, el turismo se dinamizó en las regiones donde se cumplen tres condiciones: distanciamiento social, cercanía a las grandes ciudades, y baja dependencia del turismo extranjero. Por eso Entre Ríos es uno de los lugares elegidos.Los datos relevados por la Secretaría de Turismo provincial, mediante encuestas digitales e impresas e información aportada por los municipios, indican que más del 50 por ciento de los turistas vinieron en grupos de familiares o de amigos, compuestos por entre tres y cuatro personas, y llegaron en autos particulares más del 80 por ciento de los visitantes.Más de 165.000 turistas visitaron la provincia en la primera quincena de enero de 2021, con una estadía promedio de tres noches y un movimiento económico cercano a los 1.000 millones de pesos que ingresan al circuito económico de una de las actividades más golpeadas por la pandemia.