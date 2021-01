Cristina Fernández de Kirchner recibió la primera dosis de Sputnik V

En el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, vacunándonos con la Sputnik V. Haciéndolo, no solo me estoy cuidando, sino que también cuido a los demás.



Gracias al personal de salud por el enorme esfuerzo que están haciendo en esta pandemia. pic.twitter.com/skWhLgFXBp — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 24, 2021

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. "No solo me estoy cuidando, sino que también cuido a los demás", publicó en sus redes sociales junto a una imagen de ella recibiendo la aplicación."En el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, vacunándonos con la Sputnik V. Haciéndolo, no solo me estoy cuidando, sino que también cuido a los demás", afirmó la Vicepresidenta.Al mismo tiempo, agradeció al personal de salud por el trabajo realizado: "Gracias al personal de salud por el enorme esfuerzo que están haciendo en esta pandemia".