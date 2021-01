Evalúan qué rubros del sector productivo tendrán prioridad para la vacunación

El Ministerio de Desarrollo Productivo presentará en los próximos días un informe ante el presidente Alberto Fernández sobre los sectores "más prioritarios respecto de la vacunación" en el ámbito económico, en la búsqueda por impulsar la reactivación.



Según lo estipulado, el documento será expuesto la semana que viene para su evaluación.

Así lo anticipó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien señaló: "Estamos viendo cuáles son los sectores más prioritarios respecto de la vacunación".



Este domingo partirá un avión de Aerolíneas Argentinas hacia Moscú para traer una nueva tanda de vacunas Sputnik V contra el coronavirus, que se estima que podría ser de alrededor de 600 mil dosis.



Tal como había sucedido en los anteriores dos vuelos, la aeronave aterrizará en la capital de la Federación Rusa, cargará las vacunas y emprenderá el regreso a la Argentina para iniciar el operativo logístico con el fin de distribuir las dosis a todas las provincias.



Ante el avance de la vacunación, Kulfas remarcó que el análisis que realiza la cartera que conduce "tiene que ver con las actividades esenciales" y adelantó que también será presentado ante la Jefatura de Gabinete.



El funcionario nacional subrayó que "en el mundo de la producción" se debe "garantizar que no falten alimentos ni medicamentos".

"La idea es que todos los sectores puedan estar vacunados, pero lleva etapas", explicó y puntualizó: "Nos preocupa que primero podamos asegurar las actividades esenciales".



En declaraciones radiales, remarcó que el Gobierno quiere "garantizar que no falten alimentos ni medicamentos".



Por ello, indicó que, además del personal de salud y educativo, las prioridades están relacionadas con "la alimentación", pero también el transporte.



Destacó así la importancia del "entramado comercial", al argumentar: "Necesitamos que no nos falten los alimentos en la esfera productiva, pero tenemos que asegurar que llegue el transporte".