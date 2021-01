Diputados proponen postergar la recategorización de monotributistas

Con la firma de más de 20 diputados, Juntos por el Cambio presentó en la Cámara baja un proyecto para que la AFIP postergue por 60 días la recategorización del monotributo. Es que, si bien el plazo vence el próximo 31 de enero, en el Congreso de la Nación está aún en tratamiento la actualización de las escalas fiscales y categorías que contemplará la inflación y la devaluación monetaria del año 2020.



El diputado santafesino Federico Angelini, recordó que, para esta readecuación fiscal, las alícuotas fueron congeladas por decisión del organismo estatal, "lo que implica efectuar un aumento de impuestos encubierto para comerciantes, profesionales, emprendedores y micropymes, luego de un año de estrepitosa caída de la actividad económica".



De esta manera, apuntó que "en términos reales, los contribuyentes que hoy tuvieran que recategorizarse quedarían automáticamente en una categoría superior o, incluso, algunos pasarían al Régimen General por exhibir aumentos nominales, pero al no reconocerles la inflación, en rigor, no habrían mejorado su condición patrimonial, por lo que no amerita la imposición de una mayor carga impositiva", explicó el legislador.



El legislador por Entre Ríos, Gustavo Hein, acompañó con su firma este proyecto y comentó que "una prórroga de 60 días corridos, evitaría que se produzcan mayores injusticias contra los contribuyentes. Necesitamos darles certezas y fortalecer la seguridad jurídica. Estas trampas al trabajador o a la pyme, no deben ser admitidas luego de todo por lo que han pasado estos últimos meses", culminó el legislador entrerriano.