Falleció el ex ministro de Defensa José Pampuro a los 71 años de edad

El ex ministro de Defensa del Gobierno de Néstor Kirchner, José Pampuro, murió este jueves a los 71 años. Pampuro también fue senador entre 2005 y 2011 y presidió la cámara alta durante tres años consecutivos.Desde 2019 Pampuro se desempeñaba como director del Banco Nación. Fue designado en el directorio del Banco Nación por el presidente Alberto Fernández el 31 de diciembre del 2019, a través del decreto 102/2019."Que en paz descanses querido compañero y amigo Jose Pampuro, tuve el honor de trabajar junto a él, mi más sentido pésame a su familia y amigos", lo despidió Fernando Asensio, secretario de Asuntos Nacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.Pampuro, que peleaba contra un cáncer desde hace 10 años, murió esta mañana en el Hospital Italiano, donde estaba internado desde hace algunos días. Por decisión familiar no habrá velatorio.El también ex funcionario duhaldista juró como ministro de Defensa el 25 de mayo de 2003, cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner, y desempeñó ese cargo durante dos años, hasta que fue electo senador.Su carrera comenzó en la zona sur del conurbano bonaerense como dirigente del Partido Justicialista ligado al intendente Manuel Quindimil. En 1985, Pampuro integró la lista de candidatos a diputados del partido. Tres años después se sumó a las filas de Antonio Cafiero.En 1989, cuando Carlos Menem y Eduardo Duhalde llegaron al gobierno nacional, Pampuro formó parte del equipo del por entonces vicepresidente. En 1991, al Duhalde asumir la gobernación de la provincia de Buenos Aires, obtuvo el cargo de ministro de Salud y luego, el de director de la Casa de la Provincia.Antes de afianzarse en la política, Pampuro, especializado en cirugía, dirigió una clínica en Lanús, localidad en la que nació.Durante sus meses en la Casa Rosada, de enero de 2002 a mayo de 2003, tras la crisis económica que estalló en el país en 2001, la tarea de Pampuro fue manejar las relaciones políticas y llevar adelante las negociaciones que le encarga el presidente.