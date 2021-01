“Hay un plan de vacunación en marcha”, dijo González García

El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró ante diputados oficialistas y opositores que el Gobierno nacional tiene un plan de vacunación "en marcha, con contratos firmados por más de 51 millones de dosis y negociaciones abiertas con otros proveedores internacionales para inmunizar a la población".El ministro recibió a una comitiva de diputados que estuvo encabezada por el titular de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de Todos), para informar sobre el plan de vacunación que instrumenta desde diciembre el Gobierno nacional.Asistieron también a la reunión el titular de Anmat, Manuel Limeres; la representante de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), Mirta Roses; y los diputados del Frente de Todos María Luisa Montoto, María Jimena López, Paola Vessvessian, Carolina Moisés y Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro)."Tenemos un plan de vacunación en marcha, contratos firmados por más de 51 millones de dosis y negociaciones abiertas con proveedores para inmunizar a nuestra población"."Tenemos un plan de vacunación en marcha, contratos firmados por más de 51 millones de dosis y negociaciones abiertas con proveedores para inmunizar a nuestra población", dijo el ministro según un comunicado difundido por Salud.Argentina firmó contratos con la empresa AstraZeneca, con el Centro Gamaleya de Rusia -productor de la Sputnik V- y con el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, una iniciativa mundial denominada COVAX que es auspiciada por la Organización Mundial de la Salud.Previamente, el ministro de Salud aseguró que "la campaña de vacunación se viene desarrollando en tiempo y en forma", que la vacuna se recibe y enseguida "se distribuye y se establece un día para vacunar" y que el programa se viene "cumpliendo bien, hoy con la aplicación de la segunda dosis" de la Sputnik V.González García formuló estas declaraciones en el Hospital Posadas en el inicio de la segunda etapa del plan de inmunización a los trabajadores de la salud, primer segmento que recibe la vacuna por su contacto estrecho a diario con el virus, y que hoy completa su inoculación con la segunda dosis de la Sputnik V.Respecto a la primera inmunización, el funcionario aseguró que "hasta ahora" no se registró "ningún inconveniente", al contrario de lo que plantean algunos sectores "con mala intención".Sobre la reunión mantenida esta tarde con diputados de diferente extracción política, González García señaló que se trató de "una reunión exitosa", y consideró como "un gusto" haber dialogado "con todos los sectores políticos".Nos reunimos con diputados que integran la comisión de Salud y Acción Social para conversar sobre el Plan Estratégico de Vacunación."Siempre es bueno compartir con los representantes del Poder Legislativo toda la información y la gestión que venimos realizando desde el Ministerio. Desde un principio venimos trabajando con todas las provincias en unidad sin distinción partidaria porque nuestro objetivo es llevar confianza a la población y cuidar la salud de todos y todas", subrayó.En tanto, el diputado Yedlin expresó que se trató de "una reunión muy fructífera en donde pudimos interiorizarnos acerca de lo que el Ministerio de Salud viene haciendo en todo lo que es el manejo de la pandemia y el plan de vacunación".El legislador agregó que "tuvimos la oportunidad de despejar todas las dudas e invitamos al ministro a continuar con el diálogo que desde el inicio de su gestión venimos teniendo".En tanto, Moises afirmó que "en la reunión pudimos confirmar lo que ya sabíamos los argentinos de buena fe", y es que hay un enorme, responsable y sostenido trabajo del Gobierno nacional para cuidar a toda la población".Es una tarea que se hizo no sólo adquiriendo las vacunas en un contexto internacional adverso sino asegurando nuevamente los equipos e insumos hospitalarios para todo el país, porque todos debemos comprender que la pandemia aún no terminó", sostuvo.Y en ese sentido, agregó: "El efecto en el plano individual de la vacuna es inmediato, pero alcanzar una inmunización colectiva o de rebaño demorará meses, de modo tal que es fundamental que todos sigamos respetando las medidas de prevención".Al encuentro no concurrieron representantes de Juntos por el Cambio (JxC), quienes piden que el funcionario brinde un informe ante las comisiones de la Cámara de Diputados.Moises criticó la postura de los diputados de JxC y señaló que "exigen información, y cuando se la damos no les perece suficiente; exigen reuniones y cuando se habilitan, elijen no participar, y en este caso no tienen ningún justificativo".Al respecto, el presidente del interbloque de JxC, Mario Negri, consideró que "Ginés debe ir al Congreso, es su obligación y responsabilidad"."Los que se confundieron y cambiaron de opinión fueron los del Gobierno, no la oposición. La pandemia es un problema de salud, no un programa político", apuntó Negri. (Télam)