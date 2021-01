Entre Ríos fortalece integración con Brasil para potenciar el comercio

El gobierno de Entre Ríos apunta a aumentar el flujo comercial con Brasil y la oferta exportable de más de 15 cadenas de valor. A través del Ministerio de Producción y el Ente Región Centro, se trabaja en el marco del la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (Zicosur).



A través del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico y el Ente Región Centro, la provincia profundiza el proceso de integración con naciones vecinas. En este caso se trata del flujo comercial en la intrazona que conforman la Argentina y Brasil en el marco de la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (Zicosur).



El propósito es lograr la inserción de las subregiones o estados provinciales que la integran, en el contexto internacional desde un punto de vista competitivo y geográficamente estratégico.



Para el ministro Juan José Bahillo el ámbito expresa la voluntad y vocación de ejecutar trabajos coordinados entre los organismos del Estado y los resultados son herramientas para el desarrollo de la actividad privada, "la fuente generadora de empleo genuino", como destacó al describir la misión de las más de 15 cadenas de valor de la provincia. En cuanto al comercio regional, se trata de potenciar la oferta exportable de productos entrerrianos, en particular los dotados de valor agregado.



Especificó que la labor de comercialización ahora cuenta con un instrumento de impacto directo como es la reducción de aranceles a la exportación de frutos de las economías regionales como el citrus, el huevo, la miel y toda una gama de alimentos con alta demanda. Tales espacios de diseño de políticas de comercio regional potencian la eliminación de aranceles que implica ingresos extraordinarios para la producción de la provincia que superan los 500 millones de pesos.



Esta integración regional, puntualmente, ha promovido la labor en conjunto con provincias y regiones que tienen que ver con lo que fue el Crecenea, Comisión Regional de Comercio Exterior en el Litoral y región Centro.



En ese sentido, autoridades de la cartera productiva valoraron los encuentros interinstitucionales y sobre todo aquellos que se vienen desarrollando en el marco del Gabinete Productivo permanente que integran las carteras afines de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.



Sobre este punto se recordó que la Provincia avanza en la unificación de la Oferta Exportable de la Región, un megaproyecto que permitirá formar parte de una gran vidriera comercial internacional, sumando además la oferta en comercio interior la cual se está desarrollando en una labor conjunta con las carteras productivas de las tres provincias.



Por caso, entre las principales actividades económicas regionales potenciadas por el decreto nacional de reducción de aranceles se cuentan la carne ovina y caprina, curtiembres, huevos, acuicultura, apicultura, alimentos hortícolas en general, hongos, olivos y maíz dulce; frutos secos, frutas tropicales, cítricos, uvas y pasas de uva, frutas de carozo, frutas finas, peras y manzanas, yerba mate, semillas, quinoa, especias, alfalfa, alimentos en base a frutas, jugos de frutas y aceites y esencias de cítricos.



Fernando Caviglia, titular de la Secretaría de Industria y Comercio de Entre Ríos precisó que desde Entre Ríos "fomentamos la integración, siguiendo los postulados de la Liga Federal de los Pueblos Libres de Artigas y la propuesta integradora de los municipios".



Por su parte el presidente del Ente Región Centro, y miembro de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro, Claudio Ava Aispuru ponderó que la provincia ha demostrado en estos últimos años que cuenta con la capacidad técnica y los recursos humanos necesarios para potenciar la producción; tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado. "Estamos comprometidos en buscar oportunidades que permitan la exportación de nuestros bienes, productos y servicios", definió.



Se destacó que en el marco de la Zicosur se ejecuta un proyecto de investigación y puesta en común de los datos más sobresalientes de los mercados de Argentina y Brasil, con el compromiso de encontrar para los productores nuevas plazas y otros beneficios que van desde la logística, hasta la ingeniería de datos, incluyendo aspectos relativos al turismo y la diversidad cultural.



El Gabinete Productivo Permanente de la Región Centro, está integrado por autoridades de las áreas ministeriales de Producción, Industria, Ciencia y Tecnología, Agricultura, Ganadería, y a partir de la XIV Reunión Institucional también Turismo, Energías Renovables, Comercio y el Foro de Entidades Empresarias.



Esta iniciativa tuvo lugar como respuesta al pedido del sector privado que demandaba espacios de diálogo y articulación con el sector público a fin de potenciar la producción y su capacidad exportadora.



La Zicosur nuclea a los estados nacionales de Argentina, particularmente a las provincias de Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Bolivia, con sus departamentos de Beni, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija. Brasil, más específicamente a Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Río Grande Do Sul y Santa Catarina. Chile, con las regiones de Antofagasta, Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, Tarapacá. Paraguay, a saber Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Caninduyú, Central, Concepción, Coordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Pte. Hayes y San Pedro. Perú, Arequipa, Puno y Moquegua, Tacna. Uruguay, Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó, Treinta y Tres.