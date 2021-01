Bordet y ministros se reunieron con sector privado por generación de más trabajo

Encender el motor productivo

El gobernador Gustavo Bordet y los ministros del Interior, Wado de Pedro y de Economía, Martín Guzmán, cerraron en Concordia una jornada de trabajo con referentes del sector productivo de la costa del Uruguay con quienes abordaron la realidad de las cadenas productivas pensando en la generación de empleo y en potenciar la matriz productiva de la provincia.En el Centro de Convenciones de Concordia, junto a la vicegobernadora Laura Stratta, el intendente y el titular del Enohsa, Enrique Cresto, Bordet y los funcionarios nacionales mantuvieron un encuentro con representantes de sectores productivos y recorrieron la obra de saneamiento del arroyo Manzores.Además, firmaron convenios para ejecución de la obra de ampliación de la red colectora cloacal del Barrio Parque Río Uruguay, enmarcada en el programa Proarsa, por más de 310 millones de pesos; y la ejecución de la obra de la red cloacal y estaciones de bombeo en Barrio Golf (tercera etapa), por más de 226 millones de pesos, en el marco del mismo programa.El ministro de Economía, Martín Guzmán describió que este jueves en la provincia han tenido una agenda "muy valiosa y constructiva, en la cual tuvimos un diálogo con el sector privado, también una apreciación en la universidad", y dio "una felicitación por el trabajo que viene llevando adelante el gobernador". Puntualizó que "se hablaron algunos temas en particular con el tema de la deuda y se refuerza la precisión de alineamiento con la idea de poder llegar a un acuerdo que sea sostenible en el tiempo".Asimismo, Guzmán destacó el "diálogo valioso con distintos sectores de la comunidad", agradeció al gobernador, y afirmó que "venimos a escucharlos en el contexto de lo que es un proceso en el que se construyen condiciones para una economía con mayor estabilidad, que pueda desarrollar mayores capacidades productivas y potencie las capacidades existentes, y que esto se haga sobre la base del federalismo".Por su parte, De Pedro, explicó que "el Presidente nos pidió que mientras seguimos peleando con la pandemia, y luchando contra el Covid, que empecemos a fortalecer y encender el motor productivo de cada una de las provincias".En ese marco, "hoy en Concordia nos juntamos con empresarios y en Paraná con todo el arco de empresarios de la provincia, también para escuchar cuáles son esas obras y necesidades que tienen para que el gobierno nacional, junto con el gobierno provincial, podamos potenciar la matriz productiva de la provincia".Consultado por la prensa si hay propuestas concretas para los productores, para las asociaciones que estarán presentes en el encuentro, Eduardo de Pedro, retomó lo ocurrido en la Ciudad de Paraná y dijo: "De las conversaciones surgen por ejemplo la necesidad de contar financiamiento para potenciar la producción a algunos piden por ejemplo financiamiento para riego ya hemos hecho gestiones", indicó y continuó: "El gobernador hizo gestiones con el Consejo Federal de Inversiones, estamos armando un Plan Nacional de riego. Ya hoy el CFI con la provincia están articulando para que todos esos productores que quieren ampliar su producción ya hoy cuenten con una línea de financiamiento para riego. Después algunos productores piden potenciar los parques industriales, algunas cámaras empresarias ya van a obras que tienen que ver más con infraestructura como construcción de puertos, infraestructura, conectividad, carreteras, la conectividad 4.0. Todo eso es parte de un objetivo que tiene el gobierno general Nacional que es generar condiciones para que cada argentino y argentina puedan desarrollarse en la provincia donde nacieron", enfatizó el ministro.El gobernador Bordet, agradeció la visita a Paraná y Concordia de los ministros del Interior y de Economía, "en una jornada intensa".El mandatario entrerriano explicó que "hemos tomado contacto con productores, empresarios, industriales, para poder tener un diálogo franco y abierto para exponer nuestras ideas y también escuchar cuáles son las principales inquietudes, reclamos y cómo contribuimos en el aporte de las soluciones que se requieren. En este sentido hemos tenido una muy buena jornada en Paraná y en Concordia".Además, en la ocasión, "hay distintos convenios que se han firmado", apuntó. "Venimos trabajando con el presidente Alberto Fernández durante todo el transcurso del año pasado, y este año, pese a que lo estamos iniciando, venimos con muy buen ritmo de avance, hay muchas obras que estamos haciendo y muchas otras que se están iniciando". En ese marco, "mencionó obras de Enohsa, para poder traer obras a Concordia, vamos a firmar hoy convenios que tienen que ver con saneamiento y efluentes cloacales que son muy importantes, durante muchos años la ciudad lo estaba necesitando"."Estas son inversiones que se realizan", dijo Bordet, y agregó que "también con el Ministerio del Interior hemos acordado la construcción para la ciudad de Vilaguay que era en el centro de la provincia, muy necesario, como los hospitales modulares de paso de la frontera que lo vamos a estar realizando al lado del paso fronterizo para Salto". "Son un sinnúmero de obras que marcan a las claras el compromiso que tiene el Presidente para con Entre Ríos y con el resto de las provincias, y tiene que ver con la mirada federal que desde el primer momento le ha impuesto a la gestión y con la cual estamos trabajando de manera muy estrecha".Respecto de los trabajos para la construcción del hospital modular en el paso fronterizo, especificó que "está firmado el convenio, está definido el lugar, que es el paso fronterizo, tiene las mismas características que el hospital modular de la ciudad de Colón, o sea que rápidamente se pondrá en marcha, esto refuerza el sistema sanitario para este tiempo de pandemia, pero cuando pase la pandemia, va a quedar armada una estructura sanitaria en un paso de frontera que siempre es necesaria y sobre todo para lo que es accidentología en ruta".Junto a los ministros nacionales y el gobernador Bordet, estuvieron participando de las actividades la vicegobernadora; Laura Stratta; la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis; los ministros provinciales de Economía, Hugo Ballay; de Producción, Juan José Bahillo; Planeamiento, Marcelo Richard; el presidente de la CTM Luis Benedetto; el titular de Enohsa, Enrique Cresto; la diputada nacional, Mayda Cresto; el titular Vialidad delegación Nacional en Entre Ríos, Daniel Koch; el intendente Concordia, Alfredo Francolini; intendentes de localidades vecinas; los legisladores provinciales Armando Gay y Néstor Loggio.Del encuentro participaron la Unión de Entidades Pymes de Entre Ríos; representante de centros comerciales; laempresa foresto industrial Egger; la Federación del citrus provincia de Entre Ríos; la Asociación Forestal de la Argentina; la Cámara del software de Concepción del Uruguay; productores de arandaneros; la Asociación de Plantadores de Arroz de Entre Ríos.Sobre las obras que se están llevando adelante, el titular de Enohsa, Enrique Cresto por, dijo que estás tienen que ver "con una Argentina Federal, con empezar a volcar los recursos que genera el país hacia adentro y no que se vayan hacia afuera y eso se ve en un organismo que me toca conducir, que es el Enohsa".En ese orden, comentó que el Enohsa "tiene un presupuesto que es del 1.000 por ciento de presupuesto que tenía en la gestión anterior y permite que municipios del interior de la Argentina, los 2.300 municipios seguramente en el mes de mayo, junio, van a estar todos con alguna intervención de Nación".En el caso de Concordia recordó las obras que se desarrollan en dicha ciudad como "la planta de agua, la planta de tratamiento que encara la provincia más todo lo que tiene que ver llegar al cien por ciento de cobertura de agua y cloaca sería imposible sin el financiamiento Nacional para llegar a esos objetivos y terminar también con las asimetrías que existen en la Argentina".Seguidamente detalló: "Son dos obras: el barrio Nebel, el Barrio Golf. Todas las cloacas de Salto uruguayo hasta el Barrio Nebel y el barrio Golf y eso hace que Concordia pase de tener de un 82 por ciento a un 88 por ciento de red de cloacas y vamos a seguir hasta llegar al cien por ciento que es el objetivo que nos planteó el Presidente de la Nación, el ministro Katopodis y por supuesto el Plan que tiene el gobernador Bordet.En ese marco se refirió a la mirada que tiene el ministro Eduardo De Pedro, "que tiene un concepto de lo que es una Argentina Federal y están trabajando en realmente modificar esa matriz. Así que Concordia sea capital alterna y que el Presidente haya definido a la ciudad de Concordia como capital alterna, primero es porque tiene claro de que a través de la capital alterna es donde está el motor de la Argentina y les tiene que ir bien para que a la Argentina le vaya bien", expresó el titular del Enohsa y agregó: "Nos tenemos que dar cuenta que es una decisión importantísima, que va haber un antes y un después para la ciudad de Concordia", valoró.Por su parte, el intendente de Concordia, agradeció a las autoridades nacionales y provinciales por la presencia, y destacó el trabajo mancomunado que vienen llevando adelante entre Nación y provincia y dijo: "Estamos convencidos que el trabajo en conjunto va a hacer que sigamos sacando la Argentina adelante", enfatizó."Hoy tenemos un Presidente y un gabinete Nacional que trabajan todos los días tanto con los intendentes y con el gobernador Bordet, para llegar a donde tenemos que llegar con soluciones. Hoy tenemos que hablar del modelo Federal que impulsa el Presidente Alberto Fernández, de producción, trabajo y desarrollo. Tenemos un futuro importante si trabajamos todos juntos en Concordia con muchos objetivos que tenemos a mediano y largo plazo".En su alocución, recordó la visita del presidente Fernández a Concordia, "fue una de las ciudades que más ha sufrido y seguramente en esta pandemia también. Pero también vamos a ser una de las ciudades que más se va a recuperar si trabajamos fuertemente con este modelos productivo y de desarrollo", resaltó.En ese marco se refirió a la concreción de la firma para dos obras importantes para la ciudad de Concordia: Una para el Barrio Golf y la otra para el Barrio Parque Río Uruguay que va a beneficiar a más de 5.500 familias en la ciudad y que tiene una inversión de más de 500 millones de pesos" precisó y agregó: "Para nosotros va a transformar esos sectores que realmente lo estaban necesitando y lo estaban requiriendo desde hace mucho. Esto se venía posponiendo por una cuestión económica, ahora esta visión Federal que nosotros estamos teniendo a nivel Nacional, lo vamos a poder ejecutar".En la ocasión, se rubricó el convenio entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), y la municipalidad de Concordia para la ejecución de la Obra "Red cloacal y estaciones de bombeo en Barrio Golf – 3ª. Etapa", que se encuentra enmarcada dentro del Programa Proarsa.En el acuerdo el Enohsa se compromete a gestionar el financiamiento para el Proyecto mencionado por un presupuesto que asciende a la suma de 226.205.914,11 de pesos. El plazo de ejecución de la obra será de 18 meses.Mientras que el municipio se compromete a llevar adelante el procedimiento de contratación para la ejecución de la obra dentro de un plazo de hasta cuatro meses, contados a partir de la suscripción del presente, debiendo para ello dar cumplimiento a los lineamientos del Reglamento del Programa – Proarsa.Otro de los convenios suscritos entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) y el municipio, en el marco del Programa Proarsa, es para la ejecución de la obra de ampliación de la red colectora cloacal del barrio Parque Río Uruguay, de Concordia.El Enohsa se compromete a gestionar el financiamiento para el proyecto, cuyo presupuesto asciende a 310.580.409 pesos, los que serán financiados por el organismo nacional en función a la disponibilidad presupuestaria y del acuerdo específico que se suscribirá oportunamente conforme lo establecido en el Reglamento del Programa – Proarsa.En tanto, el municipio se compromete a llevar adelante el procedimiento de contratación para la ejecución de la obra dentro de un plazo de hasta cuatro meses. El plazo de ejecución de la obra será de 18 meses.