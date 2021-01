Fallecidos que cobraban Jubilaciones: iniciarán “proceso legal ante la Justicia”

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Edgardo Scarione, admitió que los casos de beneficios que se siguen cobrando una vez que la persona falleció “se van a seguir dando. No seguramente en la cuantía en que se dio en su momento. Nosotros dependemos de información que nos dan distintos sistemas. Si la misma no tiene la actualización que corresponde, siempre vamos a tener estos inconvenientes”, declaró durante el programade“Lo que debemos lograr es que los casos sean pocos. Nunca será nada, porque dependemos de información nacional. Si un jubilado nuestro fallece en otra provincia y aquella no informa a tiempo, el dato no nos va a llegar y es muy probable que sigamos depositando el dinero”, comentó, a la vez que acotó: “ahora instalamos otro tipo de controles para disminuir este tipo de casos”.Sobre el recupero del dinero, expresó que “l os organismos de contralor están trabajando. La Justicia está actuando . Nos ha tocado ir a declarar. Recuperamos entre el 80 y 82 por ciento. Al resto, ni bien termine la feria judicial iniciaremos el proceso legal ante la Justicia para saber qué ha pasado con el dinero”, adelantó a