Raverta: "ANSES cuenta con más de 300 operativos de atención en funcionamiento"

La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, visitó oficinas del organismo en Mar del Plata. Durante la recorrida, estuvo presente en las sedes de Luro, Independencia, Batán, Constitución y en uno de los operativos móviles de ANSES Verano en Plaza Colón, donde pudo supervisar la realización de trámites y dialogar con vecinas y vecinos que se acercaron a efectuar sus gestiones de la seguridad social.En el punto de atención de Plaza Colón, Raverta explicó: "Reforzamos la atención del organismo en todo el país, con más de 300 operativos en funcionamiento para poder, no solo jubilar a quienes no pudieron hacerlo por la pandemia, sino para recuperar el tiempo perdido, ponernos al día y empezar este 2021 construyendo un tiempo nuevo".Asimismo, la titular de la ANSES detalló: "Acá, en Mar del Plata, en esta plaza hermosa estamos avanzando en la iniciación de más de 200 jubilaciones semanales, con la rambla de fondo, este operativo es un lugar donde pueden gestionar los derechos no solo los marplatenses, sino quienes se acercan a visitar la ciudad, turistas que pueden tener acceso a nuestras prestaciones, porque somos el organismo que te acompaña en todo momento de tu vida y que está para gestionar todos los derechos que tenés".