Rogel: “Hablar de candidaturas en estos momentos del país, es una obscenidad”

El ex diputado nacional y ex convencional constituyente de Entre Ríos, Fabián Rogel, expresó que “hablar en este momento de futuras candidaturas, frente a todos los problemas que acucian a la sociedad argentina, resulta casi una obscenidad”, señaló.

“En primer lugar -afirmó-, hablar de propuestas personales, grupales o departamentales sin reconstruir la esencia de la democracia, que son los partidos políticos, resulta inapropiado y no se condice con lo que el pueblo está esperando de una nueva dirigencia política en el mundo y en el país”.



Sostuvo luego el ex legislador que “aquí pareciera ser que los dirigentes del radicalismo y de las otras fuerzas políticas populares no han tomado nota de lo que dejará como resabio esta pandemia en el mundo, y por ende, también en la República Argentina”.

“Como sostiene la presidenta de Alemania, Ángela Merkel, el problema no es ni ha sido la pandemia, sino que el coronavirus desnudó cómo somos realmente como seres humanos”, agregó en un comunicado enviado a este medio.



Para Rogel, “en el radicalismo, particularmente de Entre Ríos, se advierte un estado de agitación e internismo, que actúa casi a espaldas de los problemas concretos mientras los ciudadanos comunes soportan, de manera casi estoy, la situación económica y social derivada de la pandemia”.

Consideró el dirigente radical que “la prioridad debería ser la recomposición del radicalismo, como fuerza alternativa al peronismo, para que toda la discusión en el país no pase pura y exclusivamente por la interna del peronismo, y para que nosotros no seamos un simple apéndice de la discusión del PRO”.



“No digo que no se tenga que hablar en tiempo y forma de las candidaturas a diputados nacionales, y fundamentalmente, de cuál puede puede ser el proyecto alternativo en esta provincia para la gobernación”, sostuvo, para agregar: “Sí digo que una dirigencia que vive todo el día pensando en sí misma, en autocandidaturas y en autorreferencias, es una dirigencia que pareciera ser que habla desde su situación de confort, muy distinta a los problemas del hombre de a pie”.

“Jamás estaré en contra de los procesos internos ni de la voluntad de los afiliados por sobre los arreglo de cúpula. Pero el radicalismo está en una crisis muy profunda, como para no pensar en la posibilidad de la unidad como un valor estratégico”, completó en el escrito.



Rogel sostuvo que “los dirigentes en política ni se inventan ni se matan. Conozco personas de 15 años que pueden servir para poco y personas de 80 años que nunca han claudicado”.

Finalmente, sostuvo que “los procesos de renovación son fundamentales y necesarios en toda organización política, pero esos procesos se tienen que dar sobre la base de proyectos, propuestas e ideas políticas claras. Para eso hay que estudiar, analizar y proponer alternativas políticas, que es lo que constituyen las verdaderas renovaciones, y para que la gente observe que hay un partido que está vivo y que hay generaciones que están pensando, cada día, en lo mejor para el pueblo y en ideas nuevas”, concluyó el ex diputado.