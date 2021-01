Tras una reunión, la Mesa de Enlace resolvió continuar con el paro

Economía El Gobierno anunció la reapertura parcial de las exportaciones de maíz

La Mesa de Enlace confirmó este lunes que el paro del campo continúa pese a la reapertura parcial en las exportaciones de maíz.La decisión fue tomada durante un encuentro que mantuvieron Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Daniel Pelegrina, de la Sociedad Rural, y Carlos Achetoni, de la Federación Agraria. También estuvo Carlos Iannizzotto, de Coninagro, que no se sumó a la medida de fuerza."La historia nos muestra que las intervenciones han llevado a un sistema de corrupción", dijo Chemes, titular de CRA. "Es muy parecido a lo que fueron los ROE", recordó. "Necesitamos la eliminación total. No lo vemos favorable porque consideramos que estamos dentro de una intervención de mercados, porque si hoy son 30 mil toneladas, mañana pueden ser 70 , 100 o lo que quieran. No va a ser aceptado", reproduce Infobae.